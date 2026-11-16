Australijska Narodowa Rada Zdrowia i Badań Medycznych opublikowała tymczasowe zalecenia kliniczne dotyczące warunkowego stosowania blokerów dojrzewania w opiece medycznej afirmującej płeć dla osób transpłciowych i zróżnicowanych płciowo poniżej 18. roku życia. Dokument przygotowano po trwającym rok przeglądzie międzynarodowych dowodów, informuje The Guardian.

Indywidualne podejście

Wytyczne przewidują stosowanie leków w określonych okolicznościach. W dokumencie wskazano, że potrzebę zaangażowania zespołu multidyscyplinarnego należy ustalać indywidualnie w każdym przypadku.

Lekarzom zaleca się, by przede wszystkim uwzględniali najlepszy interes i dobrostan młodej osoby oraz zapewniali opiekę z poszanowaniem jej autonomii. Jednocześnie wytyczne nie wymagają, aby osoba przed rozpoczęciem leczenia odczuwała cierpienie związane z niezgodnością płciową.

Dokument definiuje niezgodność płciową jako różnicę między płcią osoby a płcią odnotowaną przy urodzeniu. Rada podkreśliła, że nie jest to zaburzenie psychiczne, choć niektóre młode osoby mogą doświadczać znacznego cierpienia, znanego jako dysforia płciowa.

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Alternatywne podejścia i konsultacje

Rada odrzuciła podejście „poczekać i zobaczyć”, proponowane przez przeciwników opieki afirmującej płeć. Zdaniem rady jest to powstrzymywanie się od udzielania opieki, co może wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne, dobrostan oraz zdolność młodej osoby do funkcjonowania.

Blokery dojrzewania to leki, które hamują wytwarzanie przez organizm estrogenu i testosteronu. Stosuje się je w leczeniu różnych schorzeń, w tym przedwczesnego dojrzewania, od lat 70. XX wieku, a w opiece afirmującej płeć — od lat 90. XX wieku.

Federalny rząd Australii zlecił opracowanie zaleceń po zakazach przepisywania blokerów dojrzewania w publicznych szpitalach Queenslandu i Terytorium Północnego. Konsultacje publiczne dotyczące tymczasowego dokumentu potrwają do 18 stycznia, a pełne krajowe zalecenia, które obejmą również hormony afirmujące płeć, są oczekiwane w 2028 roku.

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