W Australii katolickie zgromadzenie Misjonarze Najświętszego Serca (MSC) nie ujawniło sądowi informacji o skardze dotyczącej przemocy seksualnej wobec swojego kluczowego świadka w sprawie byłego ucznia szkoły prowadzonej przez zakon. Informuje o tym ABC News Australia na podstawie własnego śledztwa.

Równocześnie byłe pracownice MSC zgłosiły przypadki mobbingu i zastraszania ze strony prowincjalnego przełożonego zakonu, ojca Stephena Hacketta. Meta Jackman, Anne-Marie Snelling i Clare Shearman twierdzą, że atmosfera w pracy stała się nie do zniesienia po tym, jak objął on kierownictwo nad zakonem. Jackman i Snelling wniosły do Sądu Federalnego pozwy dotyczące urazów związanych z pracą.

Świadek w sprawie byłego ucznia

Przed Sądem Najwyższym stanu Wiktoria MSC bronił się w sprawie byłego ucznia Monivae College, któremu nadano pseudonim „pan Clifford”. Twierdził on, że w dzieciństwie padł ofiarą przemocy seksualnej. Ważnym świadkiem zakonu był były dyrektor college’u, ojciec Malcolm Fyfe, którego sąd pierwszej instancji uznał za przekonującego i wiarygodnego.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozpraw inny były uczeń złożył do MSC skargę dotyczącą działań Fyfe’a. Zewnętrzny śledczy rozpatrzył jego zgłoszenie, uznał je za zasadne, a zakon przeprosił skarżącego. Według Snelling informowała ona prawników MSC, że Fyfe jest sprawdzany w związku z takimi oskarżeniami, jednak mimo to został zaangażowany jako świadek.

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Po ujawnieniu tych informacji Sąd Apelacyjny stanu Wiktoria uchylił wynik pierwotnego rozpoznania sprawy. Sąd stwierdził, że dokumenty dotyczące Fyfe’a mogły wpłynąć na ocenę wiarygodności i rzetelności jego zeznań. MSC później zawarł z panem Cliffordem pozasądową ugodę finansową i miał zapłacić dodatkowe koszty sądowe.

Pozwy pracownic i stanowisko MSC

Po apelacji MSC oskarżył Jackman o wyciek poufnych informacji i bezprawne wejście w posiadanie dokumentów, które zabierała do domu do pracy. Sprawę rozpatrywał Sąd Najwyższy stanu Wiktoria, lecz zakon ostatecznie wycofał roszczenia, a Jackman zgodziła się zwrócić dokumenty. Według ABC nadal była ona odpowiedzialna za własne koszty prawne w wysokości 500 tys. dolarów.

Hackett odmówił wywiadu i zaprzeczył oskarżeniom o mobbing. MSC oświadczył, że poważnie traktuje takie skargi i dąży do zapewnienia bezpiecznego oraz pełnego szacunku środowiska pracy. Zakon przekazał również, że dochodzenie zlecone przez MSC nie potwierdziło twierdzeń kobiet. Postępowania w Sądzie Federalnym w sprawie pozwów Jackman i Snelling trwają.

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