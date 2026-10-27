W Australii minister spraw zagranicznych Penny Wong potępiła animowane nagrania partii One Nation, w których przedstawiono ją jako ofiarę przemocy. Liderka partii Pauline Hanson oświadczyła, że nagrania nie zostaną usunięte. Poinformował o tym The Guardian.

Sceny przemocy w nagraniach

W jednym z odcinków serii Please Explain, wydanym w 2022 roku, Wong została przedstawiona jako zabita przez premiera Anthony’ego Albanese’a: leży twarzą w dół na stole, a z jej pleców wystaje nóż. W kreskówce Super Progressive Movie, opublikowanej w lutym, Albanese odcina Wong głowę siekierą, błędnie sądząc, że atakuje Hanson.

Wong oświadczyła, że gotowość One Nation do dalszego przedstawiania takiej przemocy wiele mówi o tej partii. Jej zdaniem Australijczycy zasługują na wybranych przedstawicieli, którzy pracują nad poprawą ich życia, a nie promują podziałów, przemocy i osobistych ataków.

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Stanowisko One Nation

Kreskówki znalazły się pod wzmożoną obserwacją w związku z dyskusją o bezpieczeństwie polityków po domniemanym ataku w ubiegłym tygodniu na posłankę Helen Haines, reprezentującą okręg Indi. W niedzielę komisarz Australijskiej Policji Federalnej Krissy Barrett wezwała polityków do ostrożnej i pełnej szacunku retoryki. Powiązała zaognioną retorykę polityczną, w tym kreskówki Hanson, ze wzrostem liczby brutalnych gróźb wobec polityków.

Hanson oświadczyła, że kreskówki Please Explain nie mają związku z atakiem na Haines i nie znikną. Twierdzi również, że politycy Partii Pracy i Partii Liberalnej chcą cenzurować nagrania, ponieważ nie podoba im się krytyczna uwaga skierowana na nich.

Lider One Nation w stanie Wiktoria Warren Pickering przyznał, że kreskówki nie zawsze mogą być odpowiednie lub możliwe do obrony, jednak nazwał je wyrazem wolności słowa. Odrzucił twierdzenia, że nagrania przyczyniły się do pogorszenia atmosfery politycznej, i porównał je do postaci z serialu animowanego Looney Tunes.

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