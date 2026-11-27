Cricket Australia przeprowadzi niezależne forum dotyczące skandalu Sandpapergate, które obejmie praktyki obchodzenia się z piłką przez cały sezon 2017–2018, w tym podczas serii Ashes przed tournée reprezentacji do Republiki Południowej Afryki. O opublikowanych warunkach działania forum informuje Cyprus Mail.

Forum potrwa sześć tygodni i będzie odbywać się pod nadzorem australijskiej prawniczki Fiony McLeod. Rozpatrzy wszystkie cztery mecze testowe australijskiej drużyny w Republice Południowej Afryki w 2018 roku, a także praktyki obchodzenia się z piłką w sezonie poprzedzającym ten wyjazd.

Seria Ashes również w zakresie rozpatrywania

Sezon 2017–2018 obejmował serię Ashes składającą się z pięciu testów, którą Australia wygrała 4:0. W materiale zaznaczono, że nie było doniesień o nielegalnym ingerowaniu przez Australijczyków w stan piłki podczas tej serii.

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Forum rozpatrzy również przebieg i zakres dochodzenia jednostki ds. uczciwości Cricket Australia z 2018 roku. Wówczas za odpowiedzialnych uznano trzech zawodników: byłego kapitana Steve'a Smitha oraz otwierających batsmanów Davida Warnera i Camerona Bancrofta. Smith i Warner zostali zawieszeni na 12 miesięcy, a Bancroft na dziewięć.

Udział będzie dobrowolny

Skandal ponownie zyskał rozgłos po oświadczeniu byłego australijskiego batsmana Usmana Khawaji, który twierdził, że o naruszeniach w Republice Południowej Afryki wiedziała cała drużyna, a nie tylko trzech ukaranych zawodników. Jego słowa poparli Warner, Bancroft i Chad Sayers, podczas gdy kapitan Pat Cummins oraz bowlerzy Mitchell Starc i Josh Hazlewood zaprzeczyli, by mieli wcześniejszą wiedzę.

Udział w forum będzie dobrowolny. Nie będzie ono ustalać odpowiedzialności poszczególnych osób ani wyciągać niekorzystnych wniosków wobec uczestników. McLeod przekaże radzie Cricket Australia raport z ustaleniami, nie ujawniając zeznań przekazanych przez uczestników; raport zostanie opublikowany. Związek australijskich krykietistów oświadczył, że nie był konsultowany podczas przygotowywania warunków forum i nadal analizuje dokument.

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