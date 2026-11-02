Sąd Okręgowy Australii Zachodniej w Perth skazał australijskiego pisarza Craiga Silveya na siedem miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie i rozpowszechnianie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. 44-letni autor wcześniej przyznał się do tych zarzutów, informuje ABC News Australia.

Okoliczności sprawy

Sąd po raz pierwszy usłyszał szczegóły przestępstw. Według prokuratora Daniela Garropa w styczniu Silvey poznał innego użytkownika na stronie dla dorosłych, a następnie korespondował z nim na innej platformie, na której można było wymieniać się filmami i obrazami.

Podczas przeszukania domu pisarza we Fremantle policja sprawdziła jego telefon i laptop. Na laptopie znaleziono pięć filmów i dwa obrazy, a w telefonie — pięć obrazów zawierających materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. Sędzia Haley Cormann oświadczyła, że materiały przechowywane przez Silveya oraz jego korespondencja miały odrażający i poniżający charakter.

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Sędzia poinformowała również, że użytkownik, z którym korespondował pisarz, był fikcyjny. Wzięła pod uwagę, że Silvey był wstrząśnięty własnymi czynami, przyznał się do winy przy pierwszej okazji i cechuje go niskie ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. Sąd usłyszał również, że w ostatnich latach autor miał trudności finansowe po zerwaniu relacji z bratem i utracie oszczędności.

Stanowiska stron i konsekwencje

Prawniczka Eloise Barker oświadczyła, że od końca stycznia Silvey co tydzień korzystał z konsultacji psychologicznych i napisał do sądu list, w którym wyraził szczery żal. Twierdziła, że jej klient nie ma seksualnego zainteresowania dziećmi. Prokurator Daniel Garrop zakwestionował to stanowisko i podkreślił, że rozpowszechnianie takich materiałów podtrzymuje cykl przemocy.

Craig Silvey był jednym z odnoszących sukcesy komercyjne i uznanych australijskich autorów. Jego powieść Jasper Jones, wydana w 2009 roku, sprzedała się na świecie w nakładzie ponad 600 tysięcy egzemplarzy i została zekranizowana. Po postawieniu zarzutów książki pisarza usunięto z półek sklepów, a ich wykorzystywanie jako tekstów dydaktycznych w szkołach publicznych Australii Zachodniej zostało zakazane.

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