W Australii, w stanie Nowa Południowa Walia, rozpoczęto dochodzenie koronera w sprawie śmierci czworga niemowląt urodzonych podczas wolnych porodów lub porodów domowych w regionie Northern Rivers w latach 2022–2024. Posiedzenia rozpoczęły się w miejscowym sądzie w mieście Lismore, informuje The Guardian.

Zalecenie po pilnym badaniu

Sąd wysłuchał okoliczności śmierci niemowlęcia oznaczonego jako Baby R. W 43. tygodniu ciąży badanie ultrasonograficzne wykazało, że stan dziecka był niezwykle ciężki. Kobiecie pilnie zalecono zgłoszenie się na oddział ratunkowy i stanowczo odradzono poród domowy.

Następnie kobieta zadzwoniła do Siti Tary Kali, która uczestniczyła w opiece nad dwojgiem z czworga niemowląt. W zeznaniu dla policji Kali powiedziała, że poradziła jej wrócić do domu, odpocząć, uspokoić się i zastanowić się nad dalszymi krokami.

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Okoliczności śmierci niemowlęcia

Dziecko urodziło się na zewnątrz, w ręce ojca, o godz. 9:51. Podczas porodu obecne były dwie doule, z których żadna nie miała przygotowania medycznego. Niemowlę nie zaczęło ssać piersi. Po około 14 godzinach wezwano karetkę; pępowina i łożysko wciąż były przyczepione. Dziecko zmarło w drodze do śmigłowca o godz. 00:22.

Oficjalnej przyczyny śmierci nie ustalono. Jednocześnie neonatolog zasugerował, że śmierć mogła być związana z encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną wskutek znacznego przenoszenia ciąży.

Sąd ma ocenić, czy opieka w tych okolicznościach była uzasadniona i odpowiednia, w tym opieka świadczona przed porodem, w jego trakcie i po nim przez osobę niezarejestrowaną. Raghni Mathur, która pomaga sądowi, oświadczyła, że kobiety wybierają nieuregulowane wolne porody z powodu traumatycznych lub przymusowych doświadczeń w placówkach medycznych, fragmentarycznej opieki, braku zaufania do medyków oraz niedoboru specjalistów i usług w regionalnej części Nowej Południowej Walii.

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