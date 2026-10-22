W Australii do Sądu Federalnego wniesiono pozew zbiorowy przeciwko firmie Meta Platforms, do której należą Facebook i Instagram. Ośmioro powodów twierdzi, że poniosło szkodę wskutek korzystania z tych platform, gdy mieli mniej niż 18 lat, i domaga się odszkodowania, informuje Channel NewsAsia.

Zarzuty powodów

Pozew w tym miesiącu złożyła kancelaria prawna MinterEllison. Powodowie twierdzą, że Facebook i Instagram wyświetlały dzieciom szkodliwe treści oraz za pomocą algorytmów podtrzymywały uzależnienie od mediów społecznościowych.

Według portalu postępowanie może stać się pierwszym w Australii, w którym próbuje się pociągnąć platformy społecznościowe do odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikom, w tym dzieciom i nastolatkom.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia dotyczące ujawniania informacji

W poniedziałek sąd wydał nakaz zakazu ujawniania informacji, który zabrania publikowania wszelkich danych mogących ujawnić tożsamość powodów, a także treści roszczeń. Meta nie skomentowała od razu pozwu.

Pozew złożono w czasie nasilających się sporów między Australią a dużymi firmami technologicznymi. Kraj wprowadził zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16. roku życia, a także zaproponował przepisy, które mogą umożliwić użytkownikom wyłączanie treści tworzonych algorytmicznie w ich kanałach.

W sierpniu Meta zgodziła się zapłacić 18 miliardów dolarów w celu ugodowego rozstrzygnięcia roszczeń niemal wszystkich stanów USA dotyczących zarzutów, że firma projektowała sieci społecznościowe tak, aby uzależniać dzieci.

Czytaj nas na