W Australii organizacje ochrony przyrody złożyły do niezależnego Komitetu Naukowego ds. Gatunków Zagrożonych wniosek o rozważenie uznania subpopulacji dingo Wilkerr za krytycznie zagrożoną wyginięciem. Jeśli rząd federalny nada jej status ochronny, może to ograniczyć możliwość odstrzeliwania, odławiania lub trucia tych zwierząt przez właścicieli ziemskich w Australii Południowej w celu ochrony zwierząt gospodarskich, informuje ABC News Australia.

Obawy rolników

Rolnik Tony Thomas, prowadzący gospodarstwo w pobliżu Pinnaroo w Australii Południowej, obawia się ataków dzikich psów na jagnięta. Jak twierdzi, zwierzęta coraz częściej migrują przez granicę ze stanu Wiktoria. Przeniósł już owce z 1214 hektarów pastwisk, aby uniknąć ataków i zwiększyć ilość paszy dla zwierząt gospodarskich.

Po kilku latach suszy lepsze opady zwiększyły liczbę jagniąt w jego gospodarstwie. Thomas zaznaczył, że rolnicy codziennie sprawdzają, czy ich zwierzęta nie zostały zaatakowane.

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Status populacji Wilkerr

Wilkerr jest gatunkiem totemicznym dla ludu Wotjobaluk. Ta subpopulacja dingo żyje w trzech parkach narodowych w północno-wschodniej Wiktorii oraz w parku ochrony przyrody Ngarkat w Australii Południowej. Jest określana jako jedna z ośmiu genetycznie odrębnych subpopulacji dingo w Australii.

Ekolog dzikiej przyrody, profesor Uniwersytetu Deakina Euan Ritchie, który badał te zwierzęta, stwierdził, że zakrojone na szeroką skalę karczowanie ziemi pod rolnictwo odizolowało populację i przyczyniło się do chowu wsobnego. Według jego oceny może ona liczyć około 100 lub mniej dorosłych osobników. Wskazał także zatrucia jako czynnik spadku liczebności populacji i zaproponował rolnikom nieśmiercionośne sposoby ochrony zwierząt gospodarskich, w tym ogrodzenia, psy rasy maremma i osły.

W 2024 roku rząd Wiktorii uznał dingo w północno-wschodniej części stanu za gatunek zagrożony wyginięciem. Od tego czasu rolnicy potrzebują zezwolenia, aby odstrzeliwać, odławiać lub truć te zwierzęta na prywatnych gruntach. Brad Page, przedstawiciel Departamentu Przemysłów Pierwotnych Australii Południowej, powiedział, że federalna ochrona Wilkerr może zagrozić wartej 1,7 mld dolarów branży owczarskiej stanu. Federalny resort środowiska poinformował o nadchodzących szerokich konsultacjach, w tym o co najmniej 30 dniach roboczych konsultacji publicznych.

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