Policja w Australii znalazła żywego 17-letniego Williama sześć dni po jego zaginięciu w gęsto zalesionym terenie we wschodniej części stanu Wiktoria. Nastolatek został odnaleziony rano i ponownie połączony z rodziną.

Zaginięcie podczas biwakowania

William, którego nazwiska nie ujawniono, zaginął w piątek podczas biwakowania z przyjacielem w pobliżu Walhalla East, około 180 kilometrów na wschód od Melbourne. Ostatni raz widziano go w szortach i roboczych butach. Nastolatek zostawił w tymczasowym obozowisku telefon, jedzenie i wodę.

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Sześciodniowa operacja poszukiwawcza

Jak informuje ABC News, funkcjonariusze obawiali się o stan nastolatka z powodu mroźnych temperatur nocą w regionie. W sześciodniowej operacji poszukiwawczej uczestniczyli policyjni nurkowie, jednostka kynologiczna i śmigłowce. Policja znalazła Williama rano.

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