W Australii w szpitalu zmarł 36-letni pracownik stacji paliw w Coffs Harbour, którego w ubiegłym tygodniu potrącił i ciągnął pod sobą pikap. Mężczyzna doznał krytycznych obrażeń zmiażdżeniowych. Poinformowała o tym ABC News Australia.

Akcja ratunkowa trwała pół godziny

Służby ratunkowe przybyły na stację paliw przy Harbour Drive około godziny 19:00 w ubiegły wtorek po zgłoszeniu o mężczyźnie znajdującym się pod pojazdem. Według policji Nowej Południowej Walii pracownik przykucnął, aby sprawdzić poziom paliwa w podziemnych zbiornikach, gdy został potrącony przez pikap.

Świadkowie udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Strażacy i ratownicy przez około pół godziny uwalniali go spod pojazdu. Mężczyzna został najpierw przewieziony do Coffs Harbour Base Hospital, a następnie w stanie krytycznym przetransportowany śmigłowcem do John Hunter Hospital w Newcastle.

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Kobiecie postawiono zarzuty

Policja potwierdziła śmierć mężczyzny w szpitalu. Dla koronera zostanie przygotowany raport. Jessica May Breen, kobieta, która według śledczych kierowała pikapem, została oskarżona o nieostrożne prowadzenie pojazdu skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała, a także o naruszenie warunków zwolnienia za kaucją związane z odrębnymi przestępstwami.

44-letnia Breen została zwolniona za kaucją i ma ponownie stawić się przed sądem lokalnym w Coffs Harbour w środę. Na tym etapie nie postawiono dodatkowych zarzutów. Według wstępnych ustaleń policji incydent nie był celowy: kobieta i poszkodowany nie znali się i wcześniej nie mieli ze sobą kontaktu. Okoliczności zdarzenia badają jednostka dochodzeniowa ds. wypadków drogowych oraz SafeWork.

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