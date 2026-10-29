W Australii 19-letnia Vana-Reese Schuster-Togiatau zmarła w szpitalu po tym, jak została ranna podczas strzelaniny w pubie Fitzys Loganholme, położonym na południe od Brisbane.

Ranni podczas wydarzenia bokserskiego

Mieszkanka Jimboomba została postrzelona w głowę i szyję w sobotę wieczorem. Do strzelaniny doszło podczas wydarzenia bokserskiego w lokalnym lokalu. Schuster-Togiatau zmarła w szpitalu Princess Alexandra, informuje ABC News.

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Trzy kolejne osoby poszkodowane

Kobieta była jedną z czterech osób, do których strzelało dwóch zamaskowanych mężczyzn. Do szpitala trafiło również trzech mężczyzn w wieku 27, 37 i 38 lat. ABC News zidentyfikowało jednego z rannych jako Kane'a Barretta.

Źródło określa incydent jako strzelaninę z samochodu. W opublikowanym materiale nie podano innych szczegółów dotyczących stanu hospitalizowanych mężczyzn ani okoliczności ataku.

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