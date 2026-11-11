11 listopada w Australii odbyły się uroczystości z okazji Dnia Pamięci, poświęcone osobom, które zginęły, służąc w konfliktach i operacjach pokojowych. Na narodową uroczystość w Australijskim Pomniku Wojennym w Canberze przybyło ponad tysiąc osób, podaje ABC News Australia.

Minuta ciszy o 11:00

Uczestnicy uroczystości w całym kraju uczcili poległych minutą ciszy o 11:00. Godzina ta symbolizuje 11. godzinę 11. dnia 11. miesiąca 1918 roku, gdy na froncie zachodnim ustały walki po podpisaniu rozejmu, który zakończył I wojnę światową.

W tym roku mija 108 lat od podpisania rozejmu. W I wojnie światowej zginęło 60 tysięcy Australijczyków.

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Uroczystość w Canberze

W wydarzeniu w Canberze uczestniczyli gubernator generalna Sam Mostyn, pełniący obowiązki premiera Richard Marles, federalny parlamentarzysta Michael McCormack, który reprezentował lidera opozycji, a także szef Sił Obronnych admirał Mark Hammond.

Sam Mostyn złożyła wieniec z czerwonych maków, który ma 92 lata. Został on specjalnie wyjęty z kolekcji pomnika na potrzeby uroczystości. Kapelanka Australijskiej Armii Kelly Horn powiedziała w przemówieniu, że na Liście Honoru Australijskiego Pomnika Wojennego znajduje się 103 140 nazwisk Australijczyków, którzy zginęli w konfliktach.

Premier Anthony Albanese, który przebywał w Singapurze w drodze na COP31 w Turcji, również złożył wieniec i uczcił australijskich żołnierzy.

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