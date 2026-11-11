Stowarzyszenia branży elektrycznej i związki zawodowe w Australii ostrzegły, że panele słoneczne i baterie podłączane do zwykłych gniazdek mogą powodować pożary z powodu niewystarczającego nadzoru nad bezpieczeństwem. Zwolennicy tej technologii zabiegają o jej legalizację do połowy 2027 roku, aby najemcy, mieszkańcy mieszkań i gospodarstwa domowe o niskich dochodach mogli obniżyć koszty energii elektrycznej, informuje ABC News.

Ostrzeżenia elektryków

Master Electricians Australia, National Electrical and Communications Association oraz Electrical Trades Union twierdzą, że pospieszne wdrożenie takich urządzeń może mieć niebezpieczne konsekwencje. Dyrektor generalna Master Electricians Australia Kate Raymond powiedziała, że proponowane środki bezpieczeństwa, w tym projekt standardu Australii Zachodniej, mogą prowadzić do pożarów, emisji toksycznych gazów z baterii i innych niebezpiecznych sytuacji.

Według przedstawicieli branży energia elektryczna z panelu lub baterii podłączonych do gniazdka może trafiać do obwodu elektrycznego z pominięciem wyłączników automatycznych, które chronią przewody w ścianach i rozdzielnicach przed przegrzaniem. Podłączenie kilku urządzeń może przeciążyć obwód elektryczny, zwłaszcza w domach z wadliwą instalacją. Baterie, w przeciwieństwie do paneli, mogą dostarczać energię elektryczną przez dłuższy czas, co również zwiększa ryzyko.

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Standardy i legalizacja

W Australii Zachodniej opublikowano projekt standardu technicznego, który przewiduje jedno takie urządzenie na gospodarstwo domowe. Dokument wymaga od gospodarstw domowych przestrzegania zasad dotyczących nachylenia i wentylacji paneli, rozmieszczenia baterii oraz oznakowania rozdzielnic. Nie ma jednak mechanizmu sprawdzania spełnienia tych wymagań.

Master Electricians Australia oraz National Electrical and Communications Association proponują zezwolić na podłączenie wyłącznie do oddzielnego obwodu elektrycznego ze specjalną wtyczką niezgodną ze zwykłymi gniazdkami. Takie podejście wymagałoby zatrudnienia elektryka i dodatkowych kosztów.

Rząd federalny współpracuje ze stanami i terytoriami nad ogólnokrajowym systemem bezpieczeństwa. Minister ds. zmian klimatu i energii Chris Bowen oświadczył, że technologia zostanie zalegalizowana, jednak procesu nie można przyspieszać kosztem bezpieczeństwa. Według przedstawiciela Master Electricians Australia Matthew Duncana do legalizacji w całym kraju konieczne są zmiany w sześciu standardach Standards Australia.

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