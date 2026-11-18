Naukowcy w Australii ustalili, że niebezpieczne napady zapalne w niedoborze kinazy mewalonianowej mogą być związane z zaburzeniami funkcjonowania komórek naturalnych zabójców — komórek NK układu odpornościowego. Jak podaje ScienceDaily, wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Immunity podważają podejście, zgodnie z którym główną rolę w rozwoju choroby przypisywano makrofagom.

Niedobór kinazy mewalonianowej to trwająca całe życie choroba genetyczna, która powoduje nawracające napady wysokiej gorączki, wysypki, bólu stawów i zapalenia w jamie brzusznej. Najcięższe epizody mogą prowadzić do zagrażających życiu powikłań. Obecne metody leczenia są ukierunkowane na blokowanie sygnału zapalnego wytwarzanego przez makrofagi, jednak około połowa pacjentów nie uzyskuje wystarczającej odpowiedzi na taką terapię.

Zaburzenia funkcjonowania komórek NK

Naukowcy z Instytutu Badań Medycznych Garvana zbadali próbki krwi osób z tym rozpoznaniem oraz przedkliniczne modele choroby. Ustalili, że komórki NK w niedoborze kinazy mewalonianowej nie dojrzewają prawidłowo i nie są w stanie skutecznie niszczyć zakażonych komórek.

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Gdy takie komórki nie eliminują swoich celów, uwalniają duże ilości interferonu gamma — silnego sygnału zapalnego. Aktywuje to inne składniki układu odpornościowego i może powodować rozległy stan zapalny. Według kierownika laboratorium Mike'a Rogersa toksyczne granulki, których komórki NK używają do niszczenia zakażonych komórek, w tej chorobie pozostają wewnątrz samych komórek.

Testowanie istniejącego leku

Badacze współpracowali z lekarzami Królewskiego Szpitala Dziecięcego w Melbourne, aby przetestować eksperymentalne podejście w przypadku niemowlęcia z ciężkim przebiegiem choroby. Do istniejącego schematu leczenia dodano baricytynib — lek z klasy inhibitorów JAK, który wpływa na szlaki sygnałowe układu odpornościowego, w tym związane z interferonem gamma.

Po tym lekarze zaobserwowali rzadsze zaostrzenia zapalne oraz gojenie się ciężkiego zapalenia przewodu pokarmowego. Jednocześnie autorzy podkreślają, że wynik u jednego pacjenta nie pozwala ustalić skuteczności leczenia dla szerszej grupy. Uważają, że uzyskane dane stanowią podstawę do badań klinicznych inhibitorów JAK i innych leków zdolnych neutralizować aktywność interferonu gamma.

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