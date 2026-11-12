W Australii kilka działających od dawna organizacji broniących praw osób z niepełnosprawnościami nie otrzymało finansowania w ramach nowego programu rządowego. Jak informuje ABC News, pod koniec miesiąca wieloletni program wsparcia takich organizacji zostanie zastąpiony nowym. Ministerstwo Zdrowia powiadomiło szereg podmiotów w różnych stanach, że nie zostaną objęte nowym programem.

Konsekwencje dla Villamanta

Villamanta, służba prawna broniąca praw osób z niepełnosprawnościami ze stanu Wiktoria, oświadczyła, że straci 30% swojego całkowitego finansowania. Organizacja uważa, że doprowadzi to do redukcji miejsc pracy i znacznego ograniczenia pomocy dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Dyrektorka wykonawcza Villamanta Annie Nash poinformowała, że służba nie będzie już mogła przyjmować nowych klientów, mimo bezprecedensowego zapotrzebowania na wsparcie. Jej zdaniem decyzja może działać na korzyść nieuczciwych dostawców usług, osób nadużywających uprawnień opiekuńczych lub uprawnień do zarządzania majątkiem, a także usług, które wyrządziły szkody uczestnikom NDIS lub domagają się od nich bezprawnych długów.

Nash zaznaczyła również, że marcowy przegląd Ministerstwa Zdrowia uznał Villamanta za lidera w sektorze i określił jej działalność jako „nieocenioną usługę”.

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Przejście do nowego modelu

Pełniąca obowiązki dyrektorki wykonawczej Disability Advocacy Network Australia, Cherry Bylosis, nazwała zmiany niedostosowanymi do obecnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podkreśliła, że organizacje rzecznicze pomagają ludziom podczas hospitalizacji, poszukiwania awaryjnego zakwaterowania oraz w kontaktach z NDIS, systemem opieki zdrowotnej, organami opiekuńczymi i służbami mieszkaniowymi.

Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że nowy model finansowania jest odpowiedzią na zalecenia królewskiej komisji ds. niepełnosprawności. Na program dostępne jest do 184 mln dolarów, bez GST, przez sześć lat finansowych — od 2026–27 do 2031–32. Jednocześnie organizacje otrzymujące środki w obecnym modelu będą nadal otrzymywać finansowanie do lutego 2027 roku, aby przejść do nowego programu.

Zmiany zachodzą w czasie reformy Narodowego Programu Ubezpieczeń dla Osób z Niepełnosprawnościami, NDIS, który obejmuje ponad 782 tys. uczestników. Rząd Anthony’ego Albanese’a oczekuje, że w ciągu najbliższych czterech lat z programu zostanie wyłączonych 240 tys. uczestników, a oszczędności przekroczą 38 mld dolarów.

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