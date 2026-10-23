W Australii w ten weekend spodziewane są ulewy, burze i ryzyko nagłych powodzi, ponieważ na wschodzie kraju zderzą się dwa odrębne systemy pogodowe. Według ABC News Australia opady i burze obejmą ponad połowę kontynentu, a w kilku stanach możliwe są niebezpieczne zjawiska.

Gwałtowna pogoda na wschodzie i południu

W centralnej i południowo-wschodniej części Queensland prognozowane są ulewy i potencjalnie silne burze. Głównym zagrożeniem mają być tam intensywne opady i nagłe powodzie, a nie grad czy niszczący wiatr. W północno-wschodniej części Nowej Południowej Walii również oczekiwane są deszcze i burze, a pojedyncze komórki gwałtownej pogody mogą rozciągać się wzdłuż wybrzeża i obszarów górskich.

Jednocześnie silny chłodny front nadciągający z Australii Zachodniej połączy się ze strumieniem tropikalnej wilgoci. Ma to utworzyć pas opadów od Australii Południowej przez Wiktorię po Tasmanię. Na jego przedniej krawędzi możliwe są burze z intensywnymi opadami, porywami wiatru i miejscami gradem.

Ryzyko linii szkwałowych i superkomórek

W niedzielę chłodny front zderzy się z bardzo ciepłym i wilgotnym powietrzem w pobliżu wschodniego wybrzeża. W centralnej i wschodniej Wiktorii, a także na większości obszaru Nowej Południowej Walii możliwe są silne burze, które mogą spowodować nagłe powodzie, niszczący wiatr i duży grad.

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Obecność silnych wiatrów na wysokości zwiększa prawdopodobieństwo powstawania zorganizowanych burz wielokomórkowych, które mogą łączyć się w linie szkwałowe. Możliwe są także pojedyncze superkomórki — burze z wirującym prądem wstępującym, zdolne przynosić silny wiatr, duży grad i ulewy. Najbardziej prawdopodobne jest ich powstanie w wewnętrznych rejonach centralnej lub południowej części Nowej Południowej Walii oraz w północno-wschodniej Wiktorii.

Październikowe rekordy opadów

Deszcze w Queensland trwają już dziesiąty dzień z rzędu, a kilka stacji meteorologicznych odnotowało najbardziej wilgotny październik w historii obserwacji. W Nambour do piątkowego poranka spadło 401 mm opadów — rekord od początku pomiarów w 1896 roku. W Beerburrum odnotowano 354 mm, co było rekordem od 1958 roku. W Coffs Harbour w Nowej Południowej Walii do południa w piątek spadło 339 mm — najwięcej w październiku od 16 lat.

Na początku przyszłego tygodnia pogoda w Australii Południowej, Wiktorii i Tasmanii ma się ustabilizować, jednak burze będą nadal występować w Nowej Południowej Walii i Queensland. Wzdłuż wschodniego wybrzeża w ciągu tygodnia oczekuje się co najmniej 25 mm opadów, a w południowo-wschodnim Queensland i północno-wschodniej Nowej Południowej Walii — kolejnych ponad 50 mm.

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