Parlament australijskiego stanu Nowa Południowa Walia rozpatrzy w tym tygodniu projekt ustawy, który ma umożliwić spółce MACH Energy zwiększenie wydobycia węgla w kopalni Mount Pleasant w Muswellbrook o 32%, do 16,5 mln ton rocznie. Poinformował o tym The Guardian.

Po orzeczeniu Sądu Najwyższego

Rząd Nowej Południowej Walii ogłosił projekt ustawy w ubiegłym miesiącu po tym, jak Sąd Najwyższy Australii uznał za nieważną wcześniejszą zgodę na rozbudowę kopalni. Rząd oświadczył, że dokument jest potrzebny, aby do Bożego Narodzenia nie dopuścić do utraty 400 miejsc pracy w przedsiębiorstwie.

Projekt ustawy zawiera tak zwaną klauzulę Henryka VIII, która pozwoliłaby ministrowi ds. zasobów wydawać rozporządzenia zmieniające stosowanie prawa stanowego wobec projektu Mount Pleasant. Takie przepisy nazwano na cześć angielskiego króla Henryka VIII i jego praktyki rządzenia dekretami.

Zastrzeżenia dotyczące uprawnień ministra

Prawnik i działacz antykorupcyjny Geoffrey Watson, były doradca Niezależnej Komisji Przeciwdziałania Korupcji Nowej Południowej Walii, oświadczył, że skupienie takich uprawnień w rękach jednego ministra stwarza poważne ryzyko korupcji. Jego zdaniem ryzyko zwiększa fakt, że projekt ustawy przygotowano dla jednej prywatnej spółki.

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Dyrektorka Johnson Legal Elaine Johnson również wyraziła zaniepokojenie przepisem 17 projektu ustawy. Według jej oceny daje on ministrowi szerokie uprawnienia do zmieniania stosowania każdego prawa stanowego wobec kopalni, co potencjalnie może dotyczyć norm dotyczących hałasu, pyłu i bezpieczeństwa pracowników.

Rzecznik minister ds. zasobów Courtney Houssos oświadczył, że celem dokumentu jest ochrona pracowników Mount Pleasant, a rząd jest gotów omawiać propozycje niezależnych posłów. Minister policji i posłanka Yasmin Catley, która przedstawi projekt ustawy w izbie niższej, poinformowała, że rząd otrzymał porady prawne dotyczące tego przepisu i uważa go za uzasadniony.

Opozycyjna Koalicja oświadczyła, że nie będzie utrudniać uchwalenia projektu ustawy. Partia Zielonych zamierza dążyć do uchylenia lub ograniczenia obowiązywania spornego przepisu. Niezależny poseł Alex Greenwich, który planuje głosować przeciwko dokumentowi jako całości, nazwał ten przepis niebezpiecznie szerokim i zwrócił uwagę, że parlament nie będzie obradował przez sześć miesięcy, więc w tym okresie rozporządzenia nie będą mogły zostać uchylone przez parlament.

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