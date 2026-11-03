W australijskim stanie Australia Południowa konsorcjum Torrens to Darlington Alliance rozwiązało umowę z firmą rekrutacyjną Career Boss Australia, która miała dostarczać pracowników do wartego 15,4 mld dolarów projektu drogowego South Road. Poinformowało o tym ABC News, powołując się na rząd stanowy.

Umowa została wcześniej zawieszona

Umowę z Career Boss zawieszono w ubiegłym miesiącu po tym, jak ujawniono cywilny spór przed Sądem Najwyższym. Pozew złożył biznesmen Robert Cammarano.

W pozwie twierdzi się, że Jamie Brown, określony w dokumencie jako członek motocyklowej grupy, miał rzekomo próbować wymusić przekazanie udziałów spółki bez zgody Cammarano, grożąc fizyczną krzywdą. Twierdzenia te są przedmiotem sprawy cywilnej.

Rzecznik rządu Australii Południowej oświadczył, że 18 października sojusz powiadomił Career Boss o bezterminowym zawieszeniu umowy dotyczącej zapewnienia personelu. Po uzyskaniu porady prawnej konsorcjum rozwiązało umowę.

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Powód rozwiązania umowy i kontrola

Premier Australii Południowej Peter Malinauskas oświadczył, że podstawą rozwiązania umowy było nieujawnienie przez Career Boss swojego udziału w cywilnej sprawie sądowej. Według niego spór cywilny był wystarczającą podstawą do rozwiązania kontraktu.

Skarbnik stanu Tom Koutsantonis poinformował, że umowy z innymi wykonawcami również mogą zostać rozwiązane, jeśli nie będą oni deklarować zmian w składzie kierownictwa lub wśród akcjonariuszy. Departament Infrastruktury i Transportu przeprowadzi kontrole rzetelności umów.

Komisja Budżetowo-Finansowa parlamentu stanowego zobowiązała Torrens to Darlington Alliance, któremu przewodzi firma budowlana John Holland, do stawienia się na posiedzeniu 16 listopada i odpowiedzi na pytania dotyczące procedur weryfikacji wykonawców. Tego samego dnia sprawa cywilna Cammarano ma zostać ponownie rozpatrzona przez sąd.

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