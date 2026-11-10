W Australii potencjalna terapia NUN-004 dla osób z chorobą neuronu ruchowego, znaną również jako stwardnienie zanikowe boczne, przechodzi do ogólnokrajowego badania klinicznego II fazy. Do badania planuje się włączyć 75 uczestników, informuje News-Medical.

Badanie zostanie przeprowadzone po zachęcających wynikach wczesnego badania. Terapię rozwija firma biotechnologiczna NuNerve, utworzona w celu rozwijania badań Queensland Brain Institute na University of Queensland.

Badanie w sześciu ośrodkach

Uczestnicy będą rekrutowani w sześciu australijskich ośrodkach klinicznych na Sunshine Coast oraz w Sydney, Newcastle, Brisbane i Perth. Badacze będą oceniać zmiany stanu funkcjonalnego, bezpieczeństwo i tolerancję terapii, a także wskaźniki oddechowe i neurofizjologiczne, jakość życia oraz biomarkery.

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Kierownik kliniczny NuNerve, profesor nadzwyczajny Anthony Winkel, zaznaczył, że takie połączenie ocen powinno pomóc ustalić, czy wczesny sygnał efektu leczenia jest rzeczywisty. Badanie ma również określić, czy terapia może istotnie wpłynąć na przebieg choroby neuronu ruchowego.

Cel terapii

NUN-004 jest terapią białkową przeznaczoną do hamowania receptora EphA4. Według twórców nadmierna aktywność tego receptora wiąże się z degeneracją neuronów ruchowych i zaburzeniem odbudowy połączeń nerwowych. Terapia została opracowana w celu ochrony neuronów ruchowych i stworzenia warunków do odbudowy uszkodzonych połączeń neuronalnych.

Projekt opiera się na ponad 25 latach badań University of Queensland. Firma NuNerve została założona przez uniwersytecką strukturę komercjalizacyjną UniQuest oraz Estate Peter Goodenough Unit Trust, aby dalej rozwijać te badania.

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