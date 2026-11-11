W Australii badacze z Instytutu Badań Medycznych Menziesa na Uniwersytecie Tasmanii opracowali przenośny test do wykrywania choroby nowotworowej pyska u diabłów tasmańskich. Urządzenie analizuje wymazy z jamy ustnej zwierząt i może pokazać wynik bezpośrednio w warunkach terenowych, informuje ABC News Australia.

Wynik bez czekania na laboratorium

Obecna metoda diagnostyczna opiera się głównie na widocznych guzach, a na wyniki badań trzeba czekać kilka dni. Nowy test reaguje na niewielką ilość DNA w miejscu, w którym może rozwinąć się guz: wynik pozytywny jest oznaczany zieloną poświatą.

Kierownik badań Anouk Cruaivan zaznaczył, że naukowcy dążą do ustalenia, czy test jest w stanie wykryć chorobę jeszcze przed pojawieniem się widocznych guzów. Jak powiedział, mogłoby to dostarczyć cennych danych o układzie odpornościowym zwierząt i pomóc w opracowaniu metod terapeutycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Testy na dzikich zwierzętach

Podczas prób badacze przeprowadzili 33 testy na 10 diabłach tasmańskich i trzech kunach workowatych plamistoogonowych. Pozytywny wynik uzyskano u połowy diabłów, natomiast u żadnej z kun wynik nie był pozytywny. Zwierzęta odławiali i zajmowali się nimi specjaliści z Departamentu Zasobów Naturalnych i Środowiska Tasmanii, po czym pobierano wymazy z jamy ustnej.

Choroba nowotworowa pyska przenosi się między diabłami tasmańskimi poprzez bezpośredni kontakt, w tym ugryzienia. Guzy rosną na pysku i ciele zwierzęcia, utrudniają odżywianie i zazwyczaj prowadzą do śmierci w ciągu kilku miesięcy od chwili, gdy stają się zauważalne. Na niektórych obszarach Tasmanii choroba zmniejszyła liczebność populacji o około 80%.

Znane są dwa szczepy choroby, przy czym DFTD 1 jest bardziej rozpowszechniony. Drugi szczep jest obecnie w dużej mierze ograniczony do rejonu kanału D'Entrecasteaux. Badacze opracowują również szczepionkę w formie przynęty. Mają nadzieję, że w przyszłości zwierzęta z pozytywnym wynikiem testu będzie można leczyć szczepionką w warunkach terenowych, jednak obecnie po wykryciu choroby zazwyczaj wypuszcza się je z powrotem na wolność.

Czytaj nas na