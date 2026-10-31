W Numurkah, na północy australijskiego stanu Wiktoria, policyjna jednostka reagowania na zagrożenia wybuchowe zabezpieczyła podejrzane urządzenie znalezione podczas przeszukania. Na miejscu zatrzymano 66-letniego mężczyznę, któremu postawiono kilka zarzutów.

Zgłoszenie o strzałach

Jak informuje ABC News Australia, policja stanu Wiktoria otrzymała informację, że w czwartek mężczyzna miał rzekomo strzelać w kierunku samochodu w Numurkah. Miasteczko leży około dwóch i pół godziny jazdy na północ od Melbourne.

W sobotę detektywi przeszukali posesję i znaleźli urządzenie, które policja określiła jako podejrzane. Następnie na miejsce wezwano jednostkę reagowania na zagrożenia wybuchowe, która zabezpieczyła urządzenie.

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Zarzuty i sąd

Mężczyźnie zarzucono lekkomyślne zachowanie stwarzające zagrożenie poważnych obrażeń, a także wytwarzanie i posiadanie materiału wybuchowego. Postawiono mu również zarzuty posiadania sprzętu policji stanu Wiktoria bez odpowiedniego upoważnienia, uprawy i posiadania konopi oraz posiadania zakazanej broni bez przewidzianego wyjątku.

Mężczyzna pozostał w areszcie do rozprawy w sądzie magistrackim w Shepparton, która ma odbyć się następnego dnia.

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