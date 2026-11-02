W australijskim Mittagong 120-letnia katolicka szkoła podstawowa St Michael's zakończy działalność w 2029 roku. Uczniom zagwarantowano miejsca w St Thomas Aquinas Catholic Parish Primary School w pobliskim Bowral. Połączona placówka będzie nosić nazwę Corpus Christi Catholic Parish Primary School, Mittagong-Bowral — informuje ABC News.

Petycja przeciwko zamknięciu

Biskup Wollongong Brian Mascord poinformował o decyzji w liście do 190 rodzin. Określił zmiany jako połączenie dwóch szkół i przyznał, że wiadomość mogła być zaskoczeniem dla uczniów i ich rodziców.

Według rodziców nie konsultowano z nimi przyszłości szkoły. Była uczennica St Michael's Michelle Hinton stwierdziła, że dla części rodzin ważne są historia placówki i jej więź z lokalną społecznością. Zaznaczyła również, że niektórym rodzinom trudno będzie przenieść dzieci, a droga do połączonej szkoły może się wydłużyć.

Była uczennica Catherine Dovey rozpoczęła petycję, w której wezwała do ponownego rozpatrzenia decyzji i zachowania szkoły. W ciągu trzech dni zebrano pod nią ponad 1600 podpisów.

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Stanowisko diecezji

Diecezja Wollongong oświadczyła, że połączenie stało się jedyną możliwą opcją po ocenie trendów dotyczących zapisów uczniów, danych demograficznych oraz dokonanej przez parafię ocenie długoterminowej stabilności finansowej.

Diecezja oświadczyła, że zamierza zachować historię obu szkół. Poinformowała również, że znaczną uwagę poświęci utrzymaniu pracowników, a liczba miejsc dla uczniów nie zostanie zmniejszona. Dalsze wykorzystanie terenu St Michael's w Mittagong po 2029 roku nie zostało jeszcze określone.

Sekretarz Independent Education Union Carol Matthews powiedziała, że nauczyciele St Michael's są zaniepokojeni decyzją i cenią swoją lokalną społeczność szkolną.

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