Rząd stanu Wiktoria w Australii zatwierdził plan budowy nowego przedmieścia Ballarat North w regionalnym mieście Ballarat. Ma ono być przeznaczone dla ponad 13 tys. mieszkańców, informuje ABC News.

Przedmieście o powierzchni 832 hektarów powstanie na dawnych gruntach rolnych, które przekształcono w strefę zabudowy miejskiej. Teren znajduje się w pobliżu Mount Rowan i Miners Rest, na północ od Western Freeway, około osiem kilometrów od centrum Ballarat i 105 kilometrów od Melbourne.

Mieszkania, szkoły i parki

Według rady miasta Ballarat projekt przewiduje prawie 6 tys. domów, cztery szkoły oraz centrum dzielnicowe. Planowane są również dwie strefy sportowe i 7,5 hektara terenów parkowych.

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Ballarat jest trzecim pod względem liczby ludności regionalnym miastem stanu Wiktoria — mieszka tam 113 763 osób. Burmistrzyni miasta Tracey Hargreaves oświadczyła, że Ballarat North ma wspierać wzrost gospodarczy miasta, tworzyć miejsca pracy podczas budowy oraz nowe możliwości zatrudnienia wraz z rozwojem społeczności.

Koszty infrastruktury

Projekt Ballarat North został uznany za priorytetowy w ramach programu mieszkaniowego rządu stanu Wiktoria na lata 2024–2034. Ma zostać formalnie opublikowany w najbliższych dniach.

Na infrastrukturę transportową, rekreacyjną i społeczną planuje się przeznaczyć około 164 mln dolarów. Rada miasta poinformowała również, że rozpocznie planowanie innego osiedla mieszkaniowego na północ od Cummins Road, gdzie spodziewana jest budowa kolejnych 2,6 tys. domów.

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