Niezależna Komisja Planowania stanu Nowa Południowa Walia w Australii zatwierdziła projekt farmy wiatrowej Baldon, która ma powstać około 64 kilometry na południowy zachód od miasta Hay. Kompleks będzie miał 175 turbin o wysokości do 300 metrów — o ponad 100 metrów wyższych niż jakiekolwiek turbiny wiatrowe obecnie działające w stanie, informuje ABC News.

Przewidywana moc Baldon Wind Farm wyniesie 1400 megawatów. Uczyni to projekt drugim co do wielkości w Nowej Południowej Walii, po farmie wiatrowej Bullawah z systemem magazynowania energii, zatwierdzonej w październiku. Maksymalna wysokość turbin Baldon jest zaledwie o około 30 metrów mniejsza od wysokości wieży Eiffla.

Sprzeciw społeczności i warunki pozwolenia

Podczas wstępnych konsultacji społecznych wpłynęło 80 zgłoszeń, z których 72 zawierały sprzeciw wobec projektu. Jednocześnie rada hrabstwa Hay poparła budowę. Komisja rozpatrzyła obawy społeczności dotyczące zwiększonego ruchu, możliwego zanieczyszczenia, skumulowanego wpływu innych projektów, a także późniejszego demontażu i rekultywacji terenu.

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Warunki zatwierdzenia przewidują przygotowanie planu zarządzania ruchem, modernizację i utrzymanie lokalnych dróg, a także usunięcie szkód związanych z realizacją projektu. Deweloper musi również opracować i realizować plan demontażu farmy wiatrowej oraz rekultywacji terenu.

Przyłączenie do sieci

Baldon Wind Farm nie otrzymała praw dostępu do linii przesyłowych Strefy Energii Odnawialnej Południowego Zachodu Nowej Południowej Walii, które EnergyCo przydzieliła w grudniu 2025 roku. Takie prawa otrzymały cztery inne projekty, w tym Yanco Delta Wind Farm, Dinawan Energy Hub, Bullwah Wind Farm i Pottinger Wind Farm.

Z tego powodu na początkowym etapie elektrownia będzie mogła wykorzystywać jedynie część deklarowanej mocy. Deweloper planuje zbudować 45 turbin w pierwszym etapie i przyłączyć obiekt do sieci przez odrębną linię przesyłową 220 kV X5 między Balranald a Darlington Point. Firma dopuszcza również, że w przyszłości będzie ubiegać się o prawa dostępu do infrastruktury tej strefy.

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