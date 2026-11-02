W stanie Wiktoria w Australii 12-letni Louis od sześciu lat cierpi z powodu ataków tej samej sroki, która każdej wiosny gniazduje w pobliżu jego domu. Chłopiec powiedział, że ptak kilkakrotnie go zranił, a po niedawnym ataku pozostały mu skaleczenia. Poinformował o tym ABC News Australia.

Konflikt rozpoczął się podczas jazdy rowerem

Według Louisa sroka po raz pierwszy zaatakowała go, gdy jechał rowerem. Później chłopiec uderzył ptaka miotłą, broniąc się przed kolejnym atakiem. Od tego czasu sroka nadal ściga go wiosną, gdy wraca, by gniazdować niedaleko jego domu.

W drodze do szkoły Louis czasami nosi ze sobą zaostrzony kij, by odpędzać ptaka, i wybiera inne trasy. Jednocześnie sroka atakuje właśnie jego, nawet gdy idzie z przyjaciółmi. Chłopiec próbuje także uspokoić ptaka, rozmawiając z nim podczas ataków.

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Louis przypuszcza, że sroka łatwo go rozpoznaje ze względu na rude włosy i charakterystyczną fryzurę. Według ucznia ptaki potrafią zapamiętywać twarze ludzi.

Sroki mogą zapamiętywać do 30 twarzy

Honorowy profesor Uniwersytetu Griffitha Darryl Jones zgodził się, że charakterystyczna fryzura Louisa sprawia, że jest on bardziej rozpoznawalny dla sroki. Jak powiedział, ptaki te mogą zapamiętać około 30 twarzy, a długotrwała wrogość wobec konkretnej osoby nie jest dla nich czymś niezwykłym.

Jones podał przykład kolegi, którego po projekcie badawczym zaatakowała grupa srok. Według profesora, nawet po 15 latach mieszkania za granicą ptaki rozpoznały badacza, gdy wrócił. Jones powiedział również, że pomógł 20 osobom zakończyć konflikty ze srokami dzięki ostrożnemu dokarmianiu. Zaznaczył, że przysmaki pozostawione dla ptaków, w tym mięso mielone lub ser, mogą pomóc im postrzegać człowieka nie jako zagrożenie, choć karmienie dzikich ptaków jest kontrowersyjną praktyką.

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