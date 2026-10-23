W australijskim stanie Nowa Południowa Walia ustawowo utworzono Great Koala National Park — drugi pod względem powierzchni park narodowy w stanie. Jego obszar będzie wynosił 478 tys. hektarów między Kempsey a Grafton na Środkowym Północnym Wybrzeżu, informuje ABC News.

Ustawę uchwalono po ponad 14 godzinach debaty w stanowej Radzie Legislacyjnej, która rozpatrzyła około 160 poprawek. Park połączy istniejące parki narodowe, a także ponad 178 tys. hektarów lasów państwowych i ziem Korony. Utworzenie Great Koala National Park było jedną z obietnic wyborczych Partii Pracy w wyborach stanowych w 2023 roku.

Ochrona lasów i gatunków

მინისტer środowiska Nowej Południowej Walii Penny Sharpe oświadczyła, że park będzie chronił ponad 100 gatunków flory i fauny. Jak zaznaczyła, uchwalenie ustawy było zwieńczeniem wieloletniej kampanii, ocen, konsultacji i planowania.

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Obrońca przyrody Ashley Love, który przez ponad dziesięć lat opowiadał się za utworzeniem obszaru chronionego, z zadowoleniem przyjął decyzję rządu o ochronie rodzimych lasów. Jednocześnie zauważył, że teren parku jest rozdrobniony, a między jego poszczególnymi częściami występują luki i problemy z łącznością. Love powiedział również, że będzie nadal zabiegał o ochronę innych obszarów okolicznych lasów.

Wpływ na pozyskiwanie drewna

Ważnym warunkiem utworzenia parku było zatwierdzenie przez rząd federalny projektu uzyskiwania kredytów węglowych za zaprzestanie wycinki rodzimych lasów na terenach lasów państwowych, które wejdą w skład parku. Federalny regulator czystej energii zarejestrował projekt, w ramach którego ponad 117 tys. hektarów wyznaczono do ochrony węglowej.

W ubiegłym roku na proponowanym obszarze parku wprowadzono moratorium na pozyskiwanie drewna i zaproponowano pakiet wsparcia dla pracowników, których to dotknęło. Prezes Timber New South Wales Andrew Herford oświadczył, że zakaz stopniowo wpłynął na przedsiębiorstwa branży i ich dostawców. W lipcu Forestry Corporation of NSW ogłosiła likwidację ponad 30 miejsc pracy w Coffs Harbour z powodu skutków utworzenia parku. Rząd poinformował, że pracownicy korporacji, których to dotyczy, zostaną skierowani na odpowiednie stanowiska w Służbie Parków Narodowych i Dzikiej Przyrody.

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