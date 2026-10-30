Sąd w Australii tymczasowo zamroził rachunek bankowy powiązany z firmą Career Boss Australia, której kontrakt na dostarczanie pracowników do modernizacji South Road został wcześniej zawieszony. Jak podaje ABC News, firma nadal oczekuje na wypłatę około 2 mln dolarów od John Holland, głównego wykonawcy projektu Torrens to Darlington.

Oczekiwana wypłata

Prawnik Tim Kentish, reprezentujący biznesmena Roberta Cammarano, powiedział w sądzie, że kontrakt dotyczący South Road był głównym źródłem dochodów Career Boss Australia. Według niego John Holland ma dokonać końcowej płatności za już wykonane prace, ponieważ rozliczenia są realizowane z opóźnieniem.

Kontrakt Career Boss Australia zawieszono 18 października po doniesieniach o sporze cywilnym w Sądzie Najwyższym. Cammarano twierdzi w swoim pozwie, że Jamie Brown miał zmusić go do przekazania akcji spółki bez jego zgody, grożąc mu fizyczną krzywdą. W pozwie mowa jest również o rzekomych groźbach wobec innych akcjonariuszy. Brown nie złożył jeszcze odpowiedzi na pozew, lecz według 7News zaprzeczył, że groził akcjonariuszom.

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Wniosek dotyczący nagrania spotkania

Kentish zwrócił się również do sądu o pozyskanie nagrania spotkania, które, jak twierdził, znajduje się w posiadaniu policji i dotyczy rozmów o domniemanym przejęciu akcji. Przedstawiciel policji Australii Południowej poprosił o odroczenie rozpatrzenia tego wniosku, aby organy ścigania mogły ocenić jego zakres. Sędzia Graham Dart zgodził się odroczyć rozpatrzenie wniosku.

Sprawę odroczono do 16 listopada. Minister policji Michael Brown oświadczył, że kontrakt Career Boss Australia pozostaje zawieszony i nie ma podstaw do cofnięcia tej decyzji. Według niego obecnie nie są dokonywane żadne płatności na rzecz spółki.

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