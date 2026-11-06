W Australii patolog sądowy Andrzej Kędziora zeznał przed sądem, że obrażenia 49-letniej Frances Crawford są zgodne z uduszeniem w chwycie oraz z jej próbami uwolnienia się. Jej mąż, Robert Crawford, jest sądzony pod zarzutem zabójstwa żony w kontekście przemocy domowej; nie przyznał się do winy.

Wnioski patologa

Kędziora przeprowadził sekcję zwłok matki trojga dzieci, która zmarła na swojej posesji w Upper Lockyer pod koniec lipca 2024 roku. Doszedł do wniosku, że zmarła wskutek obrażeń szyi i głowy. Na ciele kobiety znaleziono od 20 do 25 obrażeń szyi, 16-centymetrową ranę głowy, a także znaczne siniaki na klatce piersiowej i podbródku.

Ekspert zaznaczył, że stłuczenie górnej części klatki piersiowej mogło zostać spowodowane łokciem lub przedramieniem, gdy kobieta próbowała się uwolnić. Zgodził się również, że trzy złamania szyi mogły powstać wskutek znacznego nacisku, w tym podczas duszenia zgiętym ramieniem. Jednocześnie patolog podkreślił, że nie może z pewnością postawić ostatecznej diagnozy, a jedynie ocenia, czy obrażenia odpowiadają różnym wersjom wydarzeń.

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Wersja obrony

Według wersji Roberta Crawforda znalazł on żonę pod ogrodową kosiarką ważącą ponad 200 kilogramów po jej przewróceniu się. Twierdzi, że wyciągnął ciało spod maszyny, aby przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową, lecz kilka razy je upuścił.

Jak informuje ABC News Australia, patolog powiedział, że trudno mu pogodzić charakter obrażeń z wersją o przewróceniu się kosiarki. Jednocześnie podczas przesłuchania krzyżowego przyznał, że wyłącznie na podstawie danych patomorfologicznych nie można całkowicie wykluczyć tej wersji.

Prokuratura oświadczyła ławnikom, że oskarżony mógł otrzymać ponad 5 mln dolarów w przypadku śmierci żony. W procesie zeznawało już co najmniej 20 świadków, a rozprawy mają potrwać jeszcze około dwóch tygodni.

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