Podczas rozprawy w Sądzie Najwyższym Australii świadkini występująca pod pseudonimem Elizabeth Kennedy opowiedziała ławnikom o podróży z byłym policjantem Beau Lamarre-Condonem białym vanem na farmę w rejonie Bungonii na południe od Sydney. Lamarre-Condon staje przed sądem w związku z zarzutami zabójstwa Jessego Bairda i Luke’a Daviesa w lutym 2024 roku. Nie przyznał się do winy, a jego prawnicy planują powołać się na obronę konieczną, informuje ABC News.

Podróż na farmę

Według Kennedy 21 lutego 2024 roku zatrzymali się w sklepie Bunnings w rejonie Goulburn, gdzie oskarżony poprosił ją o zapłacenie za szlifierkę kątową. Świadkini zeznała, że z tyłu vana leżała niebieska plandeka, a wewnątrz czuć było cytrynowy zapach, jakby pojazd został posprzątany.

Kennedy powiedziała również, że nie wolno jej było zamykać okien ani wyłączać klimatyzacji, a także poproszono ją o wyłączenie telefonu. Na pytanie o cel podróży Lamarre-Condon, według jej zeznań, odpowiedział, że jadą na farmę.

Zeznania o działaniach na terenie posesji

Świadkini zeznała, że na farmie oskarżony twierdził, iż zna właścicieli i musi wejść na teren, aby „uratować” zwierzęta gospodarskie. Według niej, w rękawiczkach przeciął szlifierką kątową kłódkę na bramie, wcześniej prosząc ją o zakrycie tablic rejestracyjnych workami na śmieci. Kennedy odmówiła, po czym on, jak twierdzi, zrobił to sam.

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Według świadkini czekała przy bramie od 30 do 40 minut. Kiedy Lamarre-Condon wrócił w gumowych butach, poprosił ją o milczenie, sprawdził, czy do kogoś nie dzwoniła, i powiedział, że musi później wrócić na farmę, ale nie chce jej w to wciągać.

Ławnicy wcześniej usłyszeli o domniemanej próbie zatopienia ciał mężczyzn w stawie na terenie farmy w wiejskiej Bungonii. Według informacji sądu ciała ostatecznie znaleziono w pobliżu klasztoru w rejonie Bungonii osiem dni po domniemanych zabójstwach.

Nagrania z kamer monitoringu

Sąd opublikował również dwugodzinną kompilację nagrań z kamer monitoringu z 20 lutego 2024 roku. Według prokuratury nagranie pokazuje przemieszczanie się Lamarre-Condona między rejonami Kensington, Balmain i Paddington, między innymi jego Teslą, wynajętym samochodem i białym vanem.

Na jednym z nagrań kupuje on w Bunnings w Alexandrii wiertarkę, wiertło, odzież odblaskową, gumowe buty, spodnie i maski przeciwpyłowe.

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