Na farmie w pobliżu Kyneton w australijskim regionie Barossa uratowano jałówkę, która była w trzecim miesiącu ciąży i wpadła na głębokość około trzech metrów do opuszczonego szybu poszukiwawczego na terenie starego kamieniołomu. Zwierzę doznało jedynie niewielkich skaleczeń i stłuczeń, a po akcji było w stabilnym stanie, informuje ABC News Australia.

Operacja trwała trzy godziny

W trwającej około trzech godzin akcji ratunkowej uczestniczyli weterynarz Sal Morelli oraz niemal 15 wolontariuszy SES i CFS. Według weterynarza jałówka była wyczerpana i zestresowana, ponieważ prawdopodobnie przez całą noc próbowała wydostać się z dołu.

Zwierzęciu podano łagodny środek uspokajający, a następnie wyciągnięto je z szybu za pomocą specjalnej uprzęży podnoszącej. Gdy jałówka dotknęła ziemi, natychmiast oddaliła się od miejsca akcji ratunkowej.

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Otwór był przykryty gałęziami

Zastępca kierownika jednostki SES w Kapundzie, Gunter Schulz, powiedział, że opuszczony szyb znajdował się na terenie gospodarstwa od co najmniej kilku dekad i wcześniej był przykryty. We wtorek zwierzę przeszło po gałęziach i patykach zakrywających otwór, po czym wpadło do środka.

Ze względu na położenie szybu na wzgórzu nie można było dostarczyć do niego zwykłego dźwigu. Do podniesienia jałówki użyto ładowarki należącej do sąsiada. Specjalna uprząż umożliwiła podtrzymanie zwierzęcia za pomocą pasów i belki rozporowej, aby zmniejszyć ryzyko urazu podczas podnoszenia.

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