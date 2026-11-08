W australijskim mieście Wagga Wagga dwóm mężczyznom w wieku 18 i 56 lat oraz 53-letniej kobiecie postawiono zarzuty pomocnictwa po domniemanym zabójstwie związanym z przemocą domową. Jak informuje ABC News, policja uważa, że cała trójka znała zmarłą Danielle Medgwick.

Śmierć Danielle Medgwick

23-letnią Danielle Medgwick znaleziono 19 września w domu w rejonie Kooringal z licznymi ranami kłutymi górnej części ciała. Mimo wysiłków ratowników medycznych zmarła na miejscu.

Tego samego dnia policja zatrzymała 31-letniego mężczyznę, który według ABC News miał być jej partnerem. Postawiono mu zarzut zabójstwa związanego z przemocą domową. Jego sprawa jest rozpatrywana przez sąd.

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Nowe zarzuty

Śledztwo prowadzone jest w ramach operacji Strike Force Ralore. W sobotę policja przeszukała dom w Wagga Wagga, po czym zatrzymała troje podejrzanych.

Całej trójce odmówiono zwolnienia za kaucją. Oczekuje się, że 23 grudnia ponownie staną przed sądem. Rejestr Counting Dead Women Australia podał, że według stanu na 8 listopada 2026 roku w kraju zabito 41 kobiet.

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