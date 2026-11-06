W australijskim stanie Nowa Południowa Walia 35-letni Daniel Turnbull zmarł w październiku 2022 roku w zakładzie karnym Bathurst po wypiciu 237 szklanek wody w ciągu jednej doby. Mężczyzna ze zdiagnozowaną schizofrenią przebywał w pojedynczej celi pod całodobowym monitoringiem wizyjnym dla jego bezpieczeństwa, informuje ABC News.

Nadmiernego spożycia wody nie zauważono

Turnbulla umieszczono w monitorowanej celi po tym, jak zgłosił, że słyszy głosy, i wyraził strach przed innymi więźniami. Pielęgniarka ustaliła również, że w ciągu poprzednich dwóch tygodni opuścił kilka dawek leków przeciwpsychotycznych. Postanowiono trzymać go w izolacji do czasu konsultacji psychiatrycznej zaplanowanej za trzy dni.

W chwili upadku mężczyzna spędził w celi ponad 50 godzin. Drugiego dnia wypił do 70 szklanek wody, a trzeciego — około 40 litrów. Tuż przed upadkiem Turnbull wypił około 50 szklanek w ciągu pół godziny. Stał się zdezorientowany, wymiotował, chwiał się, a następnie upadł i uderzył głową w ścianę.

Sekcja zwłok wykazała, że nadmiar wody doprowadził do niebezpiecznego spadku poziomu sodu we krwi i obrzęku mózgu — hiponatremii. Zastępczyni koronerki stanowej Erin Kennedy uznała, że można było zapobiec temu stanowi dzięki ścisłemu monitorowaniu oraz gdyby pracownicy wiedzieli o zagrożeniach związanych z nadmiernym spożyciem wody.

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Eksperci ostrzegają przed izolacją

Funkcjonariusze, którzy obserwowali Turnbulla przez kamery, oświadczyli, że nie mieli szkolenia w zakresie zdrowia psychicznego i nie wiedzieli, że nadmierne spożywanie wody może być śmiertelne. Według ustaleń śledztwa strażnik zauważył mężczyznę leżącego na podłodze 13 minut po jego upadku. Karetkę wezwano po tym, jak Turnbull dostał drgawek.

Ekspert psychiatrii sądowej Danny O’Sullivan zasugerował, że psychoza bez pomocy medycznej oraz przebywanie w celi z minimalną liczbą czynników rozpraszających mogły przyczynić się do rozwoju polidypsji — stanu, w którym człowiek nie może przestać pić wody. Inna psychiatra, Kerry Eagle, stwierdziła, że izolacja może nasilać panikę, paranoję, zaburzenia snu, majaczenie i inne zaburzenia psychiczne.

Służba więzienna Nowej Południowej Walii poinformowała, że zaktualizowała zasady, aby nadmierne spożywanie wody było identyfikowane jako ryzyko, zgodnie z zaleceniem koronera. Urząd poinformował również o zmianach mających poprawić wykrywanie osób w stanie kryzysu oraz koordynację między strażnikami a służbami medycznymi.

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