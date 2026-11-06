Australijska Komisja ds. Stosunków Pracy odrzuciła wniosek włoskiego szefa kuchni Davide Tamburelli, który został zwolniony z restauracji La Costa Restaurant and Bar w Brisbane po serii skarg dotyczących jego zachowania. Jedna z nich dotyczyła odmowy przygotowania pizz z szynką i ananasem dla gości wydarzenia.

Tamburella został zwolniony 20 maja. Według The Guardian, na który powołuje się Channel NewsAsia, klient organizujący wydarzenie o wartości ponad 15 tys. dolarów australijskich osobno poprosił o przygotowanie takich pizz. Szef kuchni uważał dodawanie ananasa do pizzy za obrazę swojej kultury jako Włocha.

Odmowa użycia ananasa

W decyzji komisji wskazano, że Tamburella przyznał, iż w ciągu czterech lat trzykrotnie odmówił wykonania podobnych poleceń. Poprosił również pracodawcę o ustalenie, dlaczego Włosi mogą tak stanowczo sprzeciwiać się ananasowi na pizzy.

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Jednocześnie kierownictwo restauracji miało zastrzeżenia także z innych powodów, w tym dotyczące języka używanego przez szefa kuchni, jego komunikacji ze współpracownikami oraz zachowania podczas obsługi. Tamburella doznał również urazu w pracy, uderzając w metalową poręcz i łamiąc prawą rękę w dwóch miejscach.

Wniosek złożono po terminie

Po zwolnieniu kucharz zwrócił się do komisji, twierdząc, że decyzja pracodawcy naruszyła australijską ustawę o uczciwej pracy i częściowo była związana z jego urazem w pracy. Były dyrektor zarządzający restauracji Elliot Ingram temu zaprzeczył, stwierdzając, że uraz, zwolnienie lekarskie i roszczenie o odszkodowanie nie wpłynęły na zwolnienie.

Komisarz Jennifer Hunt nie rozpatrywała merytorycznie, czy zwolnienie było zgodne z prawem i czy odmowa przygotowania pizzy mogła stanowić jego podstawę. Ustaliła, że Tamburella złożył wniosek po ustawowym 21-dniowym terminie i nie przedstawił wyjątkowych okoliczności uzasadniających jego przedłużenie.

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