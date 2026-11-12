W społeczności Koonibba na dalekim zachodzie Australii Południowej otwarto obserwatorium do obserwacji gwiaździstego nieba, rozwoju turystyki i przekazywania tradycyjnych opowieści rdzennych mieszkańców. Obiekt powstał we współpracy z firmą usług kosmicznych Southern Launch, informuje ABC News.

Obserwatorium umożliwia obserwowanie poligonu Koonibba Test Range, położonego około 40 kilometrów na północny zachód od miasta Ceduna. Zainstalowano w nim teleskop Sky-Watcher Flextube 400P, którego długość po rozłożeniu przekracza 150 centymetrów.

Turystyka i szkolenie społeczności

Przewodnicząca rady Koonibba Community Aboriginal Corporation Geraldine Ware oświadczyła, że około 20 mieszkańców społeczności planuje się przeszkolić do pracy w obserwatorium. Następnie chcą tam rozwijać kierunek turystyczny. Ware zaznaczyła, że w dzieciństwie słuchała przy ognisku opowieści starszyzny o gwiazdach, a nowy obiekt pomoże kontynuować tę tradycję.

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Dyrektor generalny Southern Launch Lloyd Damp poinformował, że budowa obserwatorium kosztowała ponad 1 mln dolarów. Według niego ma ono przyjmować odwiedzających, którzy będą przyjeżdżać, aby obserwować starty rakiet i powroty kapsuł kosmicznych. Southern Launch wystrzeliwuje komercyjne rakiety z poligonu Koonibba Test Range od września 2020 roku.

Zastrzeżenia dotyczące wiedzy sakralnej

Jednocześnie starsza ludu Gugada, ciotka Sue Haseldine, wyraziła obawy, że złożony związek rdzennych mieszkańców z gwiaździstym niebem może zostać nadmiernie uproszczony dla turystów. Podkreśliła, że uczy swoje wnuki i prawnuki orientowania się według gwiazd, i uważa za ważne przekazywanie głębszego kulturowego znaczenia tych opowieści.

Szef Koonibba Community Aboriginal Corporation Corey McLennan powiedział, że projekt ma tworzyć miejsca pracy, przyciągać inwestycje i dawać młodzieży możliwość studiowania nauki, technologii i kosmosu przy zachowaniu więzi z ziemią przodków. Southern Launch zarządza także kosmodromem Whalers Way Orbital Launch Complex na Półwyspie Eyre, który nadal jest rozbudowywany.

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