Naukowcy badający formacje geologiczne pasma Flindersa w Australii Południowej odkryli ślady wielkich podwodnych kanionów, które istniały około 550 milionów lat temu. Późniejszy wzrost poziomu morza wypełnił te kaniony osadami i stworzył warunki do zachowania jednych z najbogatszych na świecie skamieniałości ediakarskich, informuje ScienceAlert.

Kaniony o głębokości do 280 metrów

Naukowcy zrekonstruowali wygląd lokalnego krajobrazu pod koniec okresu ediakarskiego, który trwał w przybliżeniu od 635 do 538,8 miliona lat temu. Udokumentowali kaniony zorientowane na południowy wschód, o głębokości do 280 metrów i szerokości przekraczającej w niektórych miejscach 6 kilometrów.

Według autorów pracy formowanie kanionów rozpoczęło się po znacznym spadku poziomu morza. Później poziom morza ponownie wzrósł, obszar został zalany, a kaniony szybko wypełniły się skałami osadowymi. Analiza osadów wskazuje również na silne przepływy wody zdolne do przemieszczania dużych ilości materiału. Badacze uważają, że kluczową rolę w formowaniu kanionów odegrała erozja podwodna, a nie wyłącznie procesy rzeczne.

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Warunki sprzyjające zachowaniu organizmów miękkocielesnych

Szczególne znaczenie dla paleontologów ma warstwa kwarcytu Rawnslay — człon ediakarski. Zachowały się w niej delikatne odciski miękkocielesnych organizmów bioty ediakarskiej, które zwykle słabo zachowują się w postaci skamieniałości.

Biota ediakarska obejmowała różnorodne, przeważnie miękkocielesne istoty o dużych rozmiarach i złożonej budowie. Organizmy te żyły przed eksplozją kambryjską, a wiele z nich zniknęło podczas masowego wymierania około 550 milionów lat temu. Badacze zauważają, że zmiany poziomu morza i lokalne procesy geologiczne wspólnie stworzyły warunki do wyjątkowego zachowania skamieniałości. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Earth and Planetary Science Letters.

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