Naukowcy z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney w Australii odkryli, że zapisy z czujników noszonych na nadgarstku wykazywały różnice w ruchach rąk podczas chodzenia niemal siedem lat przed postawieniem diagnozy choroby Parkinsona. O wynikach badania informuje ScienceAlert.

Dane ponad 73 tysięcy osób

Naukowcy przeanalizowali nadające się do wykorzystania zapisy 73 413 uczestników UK Biobank, długoterminowego badania zdrowia. W ramach tego projektu ponad 100 tysięcy ochotników nosiło czujnik na nadgarstku przez tydzień. Dane uczestników śledzono na podstawie dokumentacji medycznej przez okres do dziesięciu lat.

Po noszeniu urządzenia diagnozę choroby Parkinsona otrzymało 314 uczestników. Zespół zastosował program Watch Walk, który wyodrębniał z zapisów okresy chodzenia i oceniał liczbę kroków, prędkość poruszania się oraz regularność kroków. Algorytm uwzględniał kierunek nadgarstka i charakter jego ruchu, aby odróżnić wymach ręki podczas chodzenia od innych ruchów.

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Różnice w chodzie

Uczestnicy, u których diagnozę postawiono w ciągu 40 miesięcy po pomiarze, wykonywali średnio około 4 tysięcy kroków dziennie. Wśród osób bez odnotowanej diagnozy w okresie obserwacji wskaźnik ten wynosił około 6,4 tysiąca kroków. U osób, u których później postawiono diagnozę, zaobserwowano także niższą maksymalną prędkość chodzenia, inny rytm kroków oraz różnice w udziale chodzenia w dłuższych nieprzerwanych odcinkach.

Osobno badacze ustalili, że osoby, u których później zdiagnozowano chorobę Parkinsona, spędzały mniej czasu na naturalnym poruszaniu rękami podczas chodzenia. Różnicę zaobserwowano nawet w zapisach wykonanych niemal siedem lat przed diagnozą.

Ograniczenia badania

Autorzy podkreślają, że wyniki pokazują różnice między grupami i nie pozwalają określić, czy u konkretnej osoby rozwinie się choroba Parkinsona. Na chód mogą wpływać ból, leki i inne stany zdrowotne. Dane dotyczące ruchów każdego uczestnika zbierano tylko podczas jednego okresu monitorowania, dlatego badacze nie mogli ustalić, kiedy dokładnie zaczęły się zmiany ruchów rąk. Wyniki opublikowano w Journal of Neural Transmission.

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