W regionie East Gippsland w stanie Wiktoria w Australii wypuszczono na wolność 53 krytycznie zagrożone wyginięciem południowe olbrzymie żaby ryjące po programie hodowli ochronnej. Jak informuje ABC News Australia, zwierzęta zostały wyhodowane przez specjalistów z Melbourne Zoo i Healesville Sanctuary.

Uratowane po pożarach

Kijanki żab odkryto po wielkich pożarach buszu w sezonie 2019–2020, znanych jako Black Summer. Ogień zniszczył znaczne obszary leśnego siedliska tego gatunku w East Gippsland. Herpetolog z Snowline Ecology Matt Clancy nazwał cudem fakt, że kijanki znaleziono w zbiornikach wodnych nie większych niż kałuża.

Jak powiedział, część terenów spłonęła całkowicie i pozostała bez roślinności, co zdaniem specjalistów mogło poważnie wpłynąć na poszczególne populacje tych żab. W 2021 roku Clancy wraz z innymi naukowcami i ekspertami ds. dzikiej przyrody pracował nad transportem uratowanych kijanek do Healesville Sanctuary.

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Pierwsza hodowla w niewoli

W Healesville Sanctuary kijanki wychowano do metamorfozy, a w ubiegłym roku po raz pierwszy udało się skutecznie rozmnożyć ten gatunek w niewoli. Opiekunka gatunków zagrożonych w Zoos Victoria Megan Lane zaznaczyła, że praca umożliwiła zachowanie materiału genetycznego żab dla przyszłych pokoleń oraz uzyskanie nowych danych o tym gatunku.

Południowa olbrzymia żaba ryjąca ma duże oczy i silne kończyny oraz jest mniej więcej wielkości piłki krykietowej. Występuje w południowo-wschodniej Australii — od terenów na południe od Kangaroo Valley w Nowej Południowej Walii, przez Wiktorię, po Walhallę w centralnym Gippslandzie. Na liczebność gatunku wpłynęły pożary, susze i chytridiomikoza — powszechna choroba płazów.

Żaby spędzają większość czasu pod ziemią i wychodzą na powierzchnię, aby się rozmnażać po obfitych opadach, dlatego całkowita liczebność gatunku nie została ustalona. W stanie Wiktoria znanych jest mniej niż pięć miejsc ich rozrodu. Po wypuszczeniu naukowcy będą monitorować żaby, a urządzenia do nagrywania dźwięku zainstalowane w lesie pomogą rejestrować ich charakterystyczne odgłosy i określać potencjalne miejsca rozrodu.

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