W Australii w tym tygodniu zaprezentowano kolekcję monet o nominałach 1 i 2 dolarów australijskich z wizerunkami sześciu zwierząt rodzimych dla Borroloola Country oraz ich nazwami w języku gudanji. Część monet 2-dolarowych już trafiła do obiegu.

Serię Our Animals, Our Country zaprojektowała artystka Rhea Dank, która pochodzi z Borroloola w regionie Zatoki Karpentaria na Terytorium Północnym. Ma korzenie gudanji/wakaya i kalkadoon oraz tworzy pod pseudonimem artystycznym nardurna, co oznacza „kobieta”.

Język na przedmiotach codziennego użytku

Jak informuje ABC News, artystka chciała, aby dzieci z jej rodzinnej społeczności mogły rozpoznawać na monetach zwierzęta znane im z lokalnych opowieści i środowiska. Jak podkreśliła, głównym celem projektu jest zachowanie języka gudanji, którym posługuje się już niewiele osób.

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Organizacja First Languages Australia wskazała, że spośród ponad 700 udokumentowanych odrębnych języków Aborygenów i mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa mniej niż 100 jest obecnie używanych w codziennym życiu. Jej przedstawicielka Ella Woods podkreśliła, że odrodzenie języków musi odbywać się z udziałem społeczności, które je posiadają i którymi mówią.

Wspólny projekt

Nad serią pracowały Królewska Australijska Mennica, Australia Post oraz Indigenous Literacy Foundation, której ambasadorką jest Dank. Fundacja od niemal 20 lat wspiera umiejętność czytania i pisania w odległych społecznościach oraz przekazała ponad 150 tys. książek około 508 społecznościom.

Profesor lingwistyki Uniwersytetu Queensland Felicity Meakins zaznaczyła, że obecność języków rdzennych mieszkańców w codziennej przestrzeni pomaga młodym ludziom dostrzec wartość własnego języka i kultury. Dyrektor wykonawczy Indigenous Literacy Foundation Ben Bowen dodał, że monety mogą stać się pretekstem do rozmów i zainteresowania językami rdzennych mieszkańców Australii.

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