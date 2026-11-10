Rząd australijskiego stanu Nowa Południowa Walia przedstawił projekt ustawy, który ma umożliwić kopalni węgla Mount Pleasant w dolinie Hunter kontynuowanie działalności przy zwiększonych poziomach wydobycia. Inicjatywę zgłoszono mimo orzeczenia Wysokiego Sądu Australii, który w październiku uznał za nieważną zgodę na rozbudowę zakładu.

Jak informuje ABC News, operator kopalni MACH Energy otrzymał zgodę na jej rozbudowę w 2022 roku, jednak decyzja ta stała się przedmiotem sporów sądowych. Wysoki Sąd orzekł, że organy planistyczne nie uwzględniły emisji Scope 3, powstających podczas spalania eksportowanego węgla za granicą.

Limit do 16,5 mln ton

Zgodnie z pierwotną zgodą kopalnia może wydobywać do 12,5 mln ton węgla rocznie. To o 4 mln ton mniej niż 16,5 mln ton, które przedsiębiorstwo planowało wydobyć w 2026 roku. Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns oświadczył, że specjalna ustawa powinna ustanowić roczny limit 16,5 mln ton do 2032 roku, zgodnie z obecnym profilem wydobycia i liczbą pracowników.

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Minns nazwał inicjatywę ustawodawczą odpowiedzią na „wyjątkową niepewność prawną”, która powstała po orzeczeniu Wysokiego Sądu. Oświadczył również, że rząd nie rezygnuje z planów dotyczących energii odnawialnej i przeciwdziałania zmianom klimatu, lecz uważa, że możliwa jest interwencja w celu ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

Krytyka interwencji ustawodawczej

Rząd zaprzeczył, że projekt ustawy faktycznie uchyla orzeczenie Wysokiego Sądu. Według rządu dokument będzie także wymagał, aby eksportowany węgiel dostarczano do krajów będących stronami porozumienia paryskiego.

Prawnicy i przeciwnicy rozbudowy skrytykowali inicjatywę. Były sędzia Anthony Whealy, zasiadający w radzie Centre for Public Integrity, nazwał takie podejście niebezpiecznym precedensem. Wendy Wiles, prezeska grupy ekologicznej DAMSHEG, oświadczyła, że jest rozczarowana próbą uchwalenia ustawy przed rozpatrzeniem sprawy przez sąd. Rozprawa w Sądzie ds. Gruntów i Środowiska Nowej Południowej Walii jest zaplanowana na grudzień, a debata nad projektem ustawy w niższej izbie parlamentu została odroczona.

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