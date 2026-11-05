W Australii Bartholomew Peter Dornbusch został skazany na 10 lat więzienia po tym, jak skradzioną ciężarówką wjechał w policyjny samochód i przygniótł dwóch policjantów między pojazdami. Do incydentu doszło 24 maja 2023 roku w pobliżu Goombungee, na północ od Toowoomba, informuje ABC News.

Najechanie na policjantów

Tego dnia ciężarówka Hino została skradziona z przedsiębiorstwa oponiarskiego w regionie Darling Downs. Później pracownik firmy zauważył ją naprzeciwko stacji benzynowej w pobliżu Goombungee. Policjanci zablokowali ciężarówce drogę swoim pojazdem, po czym starszy sierżant Stephen Ingerson i starszy konstabl Mark Pemberty próbowali wyciągnąć Dornbuscha z kabiny.

Mający wówczas 45 lat mężczyzna ruszył do przodu, uderzając w przód policyjnego samochodu. Następnie ciężarówka stoczyła się do tyłu, a kierowca ponownie przyspieszył, obrócił policyjny samochód i przygniótł funkcjonariuszy między dwoma pojazdami. Później obu policjantów przerzuciło przez maskę służbowego auta.

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Ingerson doznał złamań kręgosłupa i okolicy biodra, stracił przytomność i potrzebował wspomagania oddychania. Helikopterem przetransportowano go do Brisbane na pilne leczenie. Pemberty doznał ciężkich stłuczeń i ran szarpanych, a później przedwcześnie zakończył służbę.

Pościg i wyrok

Po najechaniu Dornbusch uciekał przed policją przez około 40 minut, wielokrotnie omijając policyjne samochody i kolczatki drogowe. Ciężarówkę zatrzymano na wysypisku w Goombungee, gdy policjant celowo uderzył swoim pojazdem w jej bok. Po zatrzymaniu w organizmie mężczyzny wykryto metamfetaminę.

Dornbusch przebywał w areszcie przez niemal trzy i pół roku od chwili zatrzymania. Sędzia Michael Copley uwzględnił jego wczesne przyznanie się do winy, lecz podkreślił potrzebę surowych kar za stwarzanie zagrożenia dla życia policjantów. Sąd wymierzył siedem lat więzienia za złośliwe działania przeciwko policjantom oraz kolejne trzy lata za odrębne zarzuty handlu narkotykami. Ze względu na zakwalifikowanie przestępstw jako poważnych i brutalnych Dornbusch będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero po odbyciu co najmniej 80% kary.

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