Sąd Okręgowy w australijskim mieście Tamworth skazał 27-letniego Charlie'ego Ernsta Keogha na trzy lata i dwa miesiące więzienia za niebezpieczną jazdę, która doprowadziła do śmierci 18-letniego Logana Powera. Keogh przyznał się do winy po wypadku z 10 marca 2025 roku, gdy jego samochód uderzył w słup energetyczny. Power zginął po wypadnięciu z pojazdu.

Jak informuje ABC News Australia, po zwolnieniu Keogh otrzyma także trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Prawo do warunkowego zwolnienia uzyska 29 lutego 2028 roku.

Modyfikacja samochodu

Sąd usłyszał, że w chwili wypadku Keogh jechał z prędkością co najmniej 92 km/h w strefie z ograniczeniem do 50 km/h. Sędzia Peter McGrath stwierdził, że kierowca przerobił samochód do wykonywania burnoutów: zmodyfikował tylne hamulce i mechanizm różnicowy, przez co pojazd stał się trudniejszy w prowadzeniu.

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Ekspertyza wykazała, że tylne hamulce nie działały w chwili zderzenia. Według sędziego Keogh wiedział, że z powodu zmian samochód wolniej wytraca prędkość, i planował przywrócić go do poprzedniego stanu, jednak tego nie zrobił. Oprócz Powera w samochodzie znajdowali się brat zmarłego oraz partnerka Keogha.

Skrucha kierowcy

Przy wymierzaniu kary sąd uwzględnił, że Keogh przyznał się do winy przy pierwszej możliwej okazji i, zgodnie z opinią psychiatryczną, szczerze żałuje tego, co zrobił. Sędzia zaznaczył, że świadomość Keogha dotycząca śmierci przyjaciela nie znosi odpowiedzialności karnej za niebezpieczną jazdę.

Na rozprawę przyszli krewni i przyjaciele Logana Powera. Jego matka, Holly Power, w oświadczeniu o skutkach przestępstwa opowiedziała sądowi o stracie syna i bólu rodziny.

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