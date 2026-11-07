Komisja parlamentarna w australijskim stanie Nowa Południowa Walia rozważa zaostrzenie kontroli nad biegami zderzeniowymi, walkami bez rękawic i zawodami w policzkowaniu. Dyscypliny te mogą zostać objęte szerszym nadzorem stanowego Urzędu Sportów Walki — informuje ABC News Australia.

Stanowy minister sportu Steve Kamper skierował do komisji kwestię regulacji tych rodzajów zawodów. Przewodniczący Urzędu Sportów Walki Darren Kane powiedział podczas przesłuchania, że wymagają one bardziej rygorystycznego nadzoru, uznając niebezpieczeństwo takich dyscyplin. Zaznaczył również, że ryzyko urazów istnieje także w innych sportach, w tym w rugby league, krykiecie i wyścigach koni pełnej krwi.

Ryzyko urazów głowy

Szczególną uwagę podczas przesłuchania poświęcono biegom zderzeniowym, w których dwóch sportowców biegnie ku sobie i zderza się. Neurolog Rowena Mobbs wezwała do całkowitego zakazu wszystkich rozpatrywanych dyscyplin ze względu na ryzyko wstrząśnienia mózgu i innych urazowych uszkodzeń mózgu.

Odrzuciła także argument organizatorów, że obecność personelu medycznego podczas zawodów jest strategią zapobiegania szkodom. Według Mobbs lekarze przy arenie nie mogą zmienić ryzyka urazowego uszkodzenia mózgu w dyscyplinach zderzeniowych ani zawodach w policzkowaniu.

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Stanowisko organizatorów i lekarzy

Przedstawiciel Bare Knuckle Australia Michael McConnell oświadczył, że regulacje są konieczne dla dalszego rozwoju walk bez rękawic. Organizacja podała, że dopuszcza do walk zweryfikowanych zawodników, dobiera przeciwników według kategorii wagowych i ocenia ich umiejętności w testowych walkach w rękawicach.

Jednocześnie współzałożyciel Bare Knuckle Australia Randall Rayment wyraził zastrzeżenia wobec regulacji i powiedział, że chce, aby władze zrozumiały rolę takich walk jako kontrolowanego środowiska dla mężczyzn pragnących wyrażać siebie. Australijskie Stowarzyszenie Medyczne Nowej Południowej Walii nie poparło żadnej z rozpatrywanych dyscyplin, lecz również wsparło potrzebę wprowadzenia zasad i kampanii informacyjnych o skutkach wstrząśnienia mózgu, powtarzających się uderzeń w głowę oraz urazowych uszkodzeń mózgu.

Komisja ma opublikować raport do końca 2026 roku.

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