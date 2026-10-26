W Australii organizacje reprezentujące interesy osób starszych i biznesu wezwały do uproszczenia zasad dla osób pobierających państwową emeryturę wiekową, które nadal pracują. Obecny mechanizm przewiduje obniżanie świadczeń w zależności od dochodów, przez co część emerytów uważa, że jest finansowo karana za pracę — informuje ABC News Australia.

71-letni Peter Gibney z południowo-wschodniego Queenslandu pracuje w handlu detalicznym, a jego żona jest pomocą nauczyciela. Oboje otrzymują częściową państwową emeryturę wiekową. Jak mówi, im więcej zarabiają, tym więcej tracą ze świadczeń emerytalnych. Małżeństwo nie ma znacznych oszczędności emerytalnych i spłaca kredyt hipoteczny, dlatego obecnie nie może zrezygnować z pracy.

Jak działają zasady

Australijski Departament Usług Społecznych wyjaśnił, że samotny emeryt bez innych dochodów może zarobić do 526 dolarów australijskich w ciągu dwóch tygodni, zanim jego emerytura zacznie być obniżana. Kwota ta obejmuje mechanizm work bonus: pierwsze 300 dolarów dochodu z pracy w okresie dwóch tygodni nie jest uwzględniane w teście dochodowym.

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Małżeństwo, jeśli oboje są uprawnieni do tego mechanizmu i nie mają innych dochodów, może łącznie zarobić do 996 dolarów w ciągu dwóch tygodni, zanim świadczenia zostaną obniżone. Departament zaznaczył również, że pracujący emeryci zachowują obecnie większą część swojej emerytury niż cztery lata temu. Przedstawiciel departamentu dodał, że rząd zobowiązał się rozpatrywać stawki świadczeń socjalnych podczas przygotowywania każdego budżetu.

Propozycje organizacji

Dyrektor generalna Council on the Ageing Australia Patricia Sparrow wezwała do uproszczenia obecnego systemu. Według najnowszego raportu organizacji o sytuacji starszych Australijczyków około 15% osób w wieku od 67 lat nadal pracuje, wobec 11% w 2021 roku. Niemal jedna czwarta osób nie wyklucza powrotu do pracy w jakiejś formie.

Dyrektor generalny Australijskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Andrew McKellar poparł bardziej elastyczne podejście i zaproponował podwojenie work bonus do 600 dolarów na dwa tygodnie. Jego zdaniem doświadczenie i umiejętności starszych pracowników mogą być korzystne dla gospodarki, zwłaszcza dla sektorów, w których brakuje personelu. Sparrow wskazała także dyskryminację ze względu na wiek jako jedną z kluczowych przeszkód w zatrudnianiu osób starszych.

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