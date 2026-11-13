W Australii autorzy obszernego raportu o placówkach wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi zalecili włączenie dostępu do wystarczającej, pożywnej i odpowiedniej kulturowo żywności do krajowych standardów jakości. Jak informuje News-Medical, prace wykonali naukowcy z Uniwersytetu Queensland wspólnie z organizacją non-profit Social Ventures Australia.

Co dziesiąta placówka nie zapewnia żywności

Przez dwa lata badacze analizowali brak bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnianie żywności w systemie wczesnej edukacji i opieki. Według ich danych co dziesiąta placówka nie zapewnia żywności. Australijskie ustawodawstwo krajowe nie wymaga od takich instytucji zapewniania dzieciom żywności, a zapewnianie posiłków nie jest monitorowane podczas oceny jakości ich pracy.

Raport Food where it matters most określono jako pierwsze ogólnokrajowe mapowanie zapewniania żywności w placówkach dziennej opieki nad dziećmi od urodzenia do szóstego roku życia. Największe luki odnotowano w małych miastach wiejskich: żywność zapewniało tam tylko 58% placówek. Najniższy wskaźnik wśród stanów i terytoriów odnotowano na Tasmanii — 66% placówek dziennej opieki, podczas gdy w innych regionach wynosił on od 87% do 94%.

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Program dla 50 społeczności

Dyrektorka ds. wczesnej edukacji w Social Ventures Australia, Emma Sydenham, wezwała rząd Australii do stworzenia ukierunkowanego programu zapewniania żywności w systemie wczesnej edukacji i opieki. Na początkowym etapie miałby on objąć 50 społeczności, w których dzieci są najbardziej narażone na brak bezpieczeństwa żywnościowego. Jak zaznaczyła, pozwoliłoby to sprawdzić, jak zapewniać pożywne jedzenie w różnych warunkach, oraz zgromadzić dane na potrzeby szerszych zmian.

Wśród innych zaleceń raportu jest utworzenie komisji ds. wczesnej edukacji i opieki, która uznawałaby żywienie za niezbędną infrastrukturę edukacyjną i element usług wysokiej jakości. Badaczka Uniwersytetu Queensland Bonnie Searle wskazała, że brakiem bezpieczeństwa żywnościowego dotkniętych jest od 16% do 43% australijskich gospodarstw domowych z dziećmi, a szczególnie wysokie wskaźniki występują w rodzinach o niskich dochodach i rodzinach samotnych rodziców. Jednocześnie ponad jedna szósta australijskich dzieci żyje w ubóstwie.

W raporcie podkreślono, że samo zapewnianie żywności nie gwarantuje jej wystarczającej ilości ani wartości odżywczej. Wśród przeszkód w zapewnianiu dzieciom wysokiej jakości żywienia badacze wymienili koszty produktów, ograniczoną przestrzeń i niewystarczające przygotowanie personelu.

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