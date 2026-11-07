W rejonie Walgett na północnym zachodzie australijskiego stanu Nowa Południowa Walia uruchamiany jest program kontroli populacji zdziczałych świń na obszarze 600 tysięcy hektarów. Do projektu pilotażowego zaangażowanych zostanie 120 właścicieli gruntów, a także zarządcy gruntów stanowych. Do walki ze szkodnikami stosowane będą przynęty, pułapki i odstrzał z powietrza, informuje ABC News Australia.

Pięć stref wspólnych działań

Program będzie realizowany w pięciu priorytetowych strefach okręgu Walgett. Minister rolnictwa Nowej Południowej Walii Tara Moriarty oświadczyła, że plan opracowano po konsultacjach z lokalnymi rolnikami i liderami społeczności. Jej zdaniem sukces będzie zależał od udziału wszystkich właścicieli gruntów, ponieważ świnie nie zatrzymują się na granicach działek.

Peter Dawson, kierownik zespołu ds. gatunków inwazyjnych w North West Local Land Services, poinformował, że tylko w okręgu Walgett populację zdziczałych świń szacuje się na dziesiątki tysięcy. Po poprzedniej suszy ich liczba gwałtownie wzrosła. Podkreślił, że pojedyncze metody nie przyniosą rezultatów bez koordynacji między prywatnymi właścicielami gruntów, parkami narodowymi, Crown Lands i innymi zarządcami terenów.

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Szkody dla rolników i środowiska

Zgodnie z najnowszym raportem National Feral Pig Action Plan zdziczałe świnie powodują w australijskim rolnictwie szkody przekraczające 190 mln dolarów australijskich rocznie; największe straty ponoszą Queensland i Nowa Południowa Walia. Rolniczka z Walgett, Enid Coupe, powiedziała, że zwierzęta zabijają jagnięta, niszczą zbiorniki wodne, rozprzestrzeniają choroby i uszkadzają grunty rolne.

Moriarty zaznaczyła, że od czasu objęcia władzy przez obecny rząd w stanie zlikwidowano 1,1 mln zdziczałych świń. Władze Nowej Południowej Walii przeznaczyły 60 mln dolarów australijskich na zwalczanie szkodliwych zwierząt w ciągu trzech lat, w tym 16,3 mln w bieżącym roku finansowym. Właścicielom gruntów, którzy odmówią wykonywania obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie biologicznym z 2015 roku, mogą grozić grzywny do 220 tys. dolarów australijskich dla osób fizycznych i do 440 tys. dla firm.

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