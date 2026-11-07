W Australii w pierwszej połowie 2026 roku Australijskie Centrum Informacji o Zatruciach zarejestrowało 345 przypadków związanych z peptydami niezatwierdzonymi do stosowania u ludzi. To ponad trzykrotnie więcej niż liczba takich przypadków w całym 2025 roku, informuje ABC News Australia.

W stanie Nowa Południowa Walia od lipca 2025 roku do września 2026 roku po przyjęciu takich peptydów do oddziałów ratunkowych zgłosiło się 1180 osób. Liczba miesięcznych zgłoszeń wzrosła z pięciu w lipcu 2025 roku do niemal 220 we wrześniu 2026 roku. Niemal 60% przypadków dotyczyło osób poniżej 35. roku życia: grupa w wieku 25–34 lat stanowiła 32% zgłoszeń, a osoby w wieku 16–24 lat — kolejne 25%.

Promocja w mediach społecznościowych

Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, z których zbudowane są białka. Niektóre z nich lekarze przepisują do legalnego zastosowania medycznego. Jednocześnie w mediach społecznościowych reklamowane są substancje do wstrzykiwania BPC-157, GHK-Cu, TB-500, retatrutyd i CJC-1295, które nie zostały zatwierdzone przez australijski regulator Therapeutic Goods Administration do zastosowania terapeutycznego ani w formie iniekcji i są promowane w internecie.

Według Australijskiej Fundacji ds. Alkoholu i Narkotyków, według stanu na kwiecień 2026 roku filmy na TikToku pod hasztagiem peptides uzyskały ponad 230 mln wyświetleń. Influencerzy bez kwalifikacji medycznych doradzają obserwującym, jakie substancje wybierać i jak je podawać, a także mogą otrzymywać prowizje od sprzedawców internetowych.

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22-letni influencer fitness Josh Sawyer powiedział, że otrzymywał darmowe peptydy oraz do 2 tys. dolarów australijskich prowizji tygodniowo za posty reklamowe i kody promocyjne. Promował GHK-Cu, którego, jak twierdził, używał do skóry i zapobiegania wypadaniu włosów. Nie ma dowodów na odmładzające działanie iniekcyjnego GHK-Cu.

Ryzyko i nieuregulowana produkcja

Wcześniej w tym roku siedmiu mieszkańców stanu Wiktoria trafiło do szpitala z ostrą toksycznością wątroby po zastosowaniu retatrutydu. Peptyd ten jest reklamowany jako środek odchudzający, jednak żaden regulator na świecie nie zatwierdził go do zastosowania terapeutycznego ani sprzedaży. W ubiegłym tygodniu koroner ustalił, że śmierć australijskiego aktora Richarda Nortona została spowodowana wstrzyknięciem niezatwierdzonych peptydów.

ABC News Australia otrzymało również nagrania wideo i zdjęcia, które, jak twierdziło dwóch dostawców, wykonano w zakładach w chińskich miastach Guangzhou i Shenzhen. Obaj rozmówcy przekazali, że fabryki te nie są licencjonowanymi producentami farmaceutycznymi. Farmaceutka konsultantka Kara Joyce ostrzegła, że w przypadku substancji kupionych na czarnym rynku nie można mieć pewności co do ich sterylności, składu, dawkowania ani możliwego zanieczyszczenia.

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