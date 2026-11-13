W Australii szef pionu bezpieczeństwa narodowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Hamish Hansford, już w sierpniu ostrzegał przed ryzykiem znacznej zależności kraju od usług Microsoftu. Jak stwierdził, zakłócenie działalności firmy mogłoby mieć nieproporcjonalny wpływ na Australię. Podczas obecnego incydentu o wpływie awarii poinformowały Australijska Policja Federalna oraz Australijska Organizacja Bezpieczeństwa i Wywiadu (ASIO).

Jak informuje ABC News Australia, australijski rząd federalny na tydzień przed awarią przeprowadził symulację cyberincydentu z udziałem instytucji państwowych, prywatnych firm i Microsoftu. Celem ćwiczeń było ustalenie sposobu reagowania uczestników w razie kryzysu oraz przygotowanie się do niego.

Zależność od dostawców

Niezależny przegląd zlecony przez Agencję Transformacji Cyfrowej i opublikowany w lutym określił podatności związane z umowami z jednym dostawcą jako rzadkie, lecz potencjalnie katastrofalne w skutkach. Ogólny poziom ryzyka w dokumencie oceniono jako średni. Wśród czynników sprzyjających takim umowom wymieniono wysokie koszty i złożoność przejścia do innego dostawcy.

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Centrum Bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych również 2 listopada ponowiło ostrzeżenie dotyczące zależności od ograniczonej liczby dostawców technologii. Australijska koordynatorka ds. cyberbezpieczeństwa, generał porucznik Michelle McGuinness, powiedziała w ubiegłym miesiącu, że rząd planuje ocenić krytyczną zależność systemów państwowych i infrastruktury krytycznej od dostawców takich jak Microsoft.

Kontrakty i przywracanie działania

W tym roku australijskie struktury rządowe zawarły z Microsoftem kontrakty o wartości ponad 1 mld dolarów. Wśród nich jest umowa Ministerstwa Obrony o wartości 720 mln dolarów, podpisana w czerwcu, a także lipcowe umowy z Services Australia o wartości 163,4 mln dolarów i z Australijskim Urzędem Podatkowym o wartości 151 mln dolarów. Obejmują one licencje na produkty takie jak Office 365 oraz usługi chmurowe.

Minister spraw wewnętrznych Tony Burke oświadczył, że rząd uruchomił postanowienie memorandum z Microsoftem, które, jak powiedział, przewidywało priorytetowe przywrócenie działania w Australii po awarii. Microsoft poinformował, że nie ma oznak złośliwej działalności jako przyczyny problemu, i sprawdza niedawne zmiany konfiguracji jako możliwy czynnik incydentu.

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