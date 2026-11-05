W Australii zatrzymano 72-letniego mężczyznę w związku ze śmiertelnym ugodzeniem nożem kobiety na wiejskiej posesji w Congarinni, na południowy zachód od Nambucca Heads w stanie Nowa Południowa Walia. Kobieta, która według wstępnych informacji miała około 70 lat, zmarła na miejscu. Congarinni leży w regionie Mid North Coast w stanie Nowa Południowa Walia w Australii.

Wezwanie po zgłoszeniu napaści

Jak informuje ABC News Australia, około godziny 11:00 służby ratunkowe wezwano do domu w Congarinni po zgłoszeniach o napaści. Na posesji funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety oraz 72-letniego mężczyznę uzbrojonego w nóż.

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Mężczyzna trafił do szpitala pod strażą

Policjanci stanęli przed mężczyzną, a po szarpaninie z funkcjonariuszami został on zatrzymany.

Mężczyznę przewieziono do szpitala pod policyjną strażą z licznymi obrażeniami. Funkcjonariusze uważają, że obrażenia te mogły zostać zadane przez niego samego. Policja Nowej Południowej Walii bada okoliczności incydentu.

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