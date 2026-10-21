W australijskim Manly 66-letniej kobiecie postawiono jeden zarzut zwykłej napaści w okolicznościach obciążających związanych z poważną wrogością lub przestępstwem z nienawiści. Według ABC News Australia, śledczy uważają, że próbowała ona zdjąć religijne nakrycie z jednej osoby.

Incydent w Bayside Park

Według informacji redakcji incydent, którego dotyczy zarzut, miał miejsce 21 lutego w parku Bayside Park. Kobieta z Lakeland na dalekiej północy stanu Queensland jest oskarżona o dwukrotne słowne nękanie grupy osób.

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Według śledczych próbowała ona także zdjąć religijne nakrycie z jednego z członków grupy. W nagłówku materiału ABC News Australia ten element odzieży został nazwany hidżabem.

Przeszukanie i sąd

22 września funkcjonariusze policji antyterrorystycznej przeszukali mieszkanie w Manly i postawili kobiecie zarzut. Ma ona stawić się przed sądem magistrackim w Wynnum w następny poniedziałek.

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