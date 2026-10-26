W Australii amatorski poszukiwacz znalazł na stacji Mount Stuart w pobliżu Tibooburry w stanie Nowa Południowa Walia samorodek złota, którego wartość według ceny spot złota oszacowano na 150–160 tys. dolarów. O znalezisku poinformował ABC News.

Znalezisko po kilku dniach poszukiwań

Poszukiwacz, który chciał pozostać anonimowy, szukał złota w tej okolicy przez kilka dni. W połowie października zamierzał już zakończyć poszukiwania, gdy wykrywacz metali Gold Monster 2000 dał słaby sygnał. Jak powiedział mężczyzna, po zagłębieniu się na około 100 milimetrów urządzenie zaczęło wydawać głośny sygnał, a w środku dołu zobaczył żółtą plamkę.

Samorodek z wtrąceniami kwarcu waży ponad 1,2 kilograma. Analizy wykazały, że około 940 gramów jego masy stanowi czyste złoto. Poszukiwacz nazwał znalezisko „Tibooburra Spud” i planuje sprzedać je kolekcjonerowi. Jego zdaniem w takim przypadku cena może wzrosnąć do 200 tys. dolarów.

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Rzadkie znalezisko dla regionu

Greg Spangler, sprzedawca sprzętu dla poszukiwaczy z Broken Hill, powiedział, że przez ponad 20 lat pracy widział tylko jeden inny samorodek ważący ponad kilogram. Zwykle poszukiwacze znajdują płatki złota lub znacznie mniejsze samorodki ważące kilka uncji.

Poszukiwania złota w pobliżu Tibooburry, prowadzone od końca lat 80. XIX wieku, przyciągają turystów. Poszukiwanie złota na terenie Tibooburra Common jest obecnie zakazane, dopóki uzyskiwane są zezwolenia Native Title. Jednocześnie stacje Mount Stuart i Gumvale zezwalają na takie poszukiwania za opłatą.

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